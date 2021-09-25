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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمعالج Dimensity 1200.. أوبو تكشف المواصفات الرئيسية لهاتف Oppo K9 Pro

مميزات هاتف أوبو
مميزات هاتف أوبو Oppo K9 Pro

أعلنت شركة أوبو Oppo، خلال اليومين الماضيين، الكشف عن هاتفها الأحدث K9 Pro في 26 سبتمبر الجاري، من خلال تقديم بعض التفاصيل عن تصميمه ومواصفات الكاميرا الرئيسية والمعالج الذي سيعمل به الجهاز.

 

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، أظهرت التسريبات السابقة التي ظهرت حول هاتف Oppo K9 Pro، أن أوبو زودت الهاتف المرتقب بكاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل، وأنه سيعمل بمعالج ميدتاتك، واليوم كشفت الشركة الصينية عن أن الهاتف الذكي سيتم تشغيله بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Dimensity 1200.

 

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مميزات هاتف أوبو Oppo K9 Pro


كشفت أوبو أيضا أن هاتف K9 Pro، سيحتوي على شاشة من نوع AMOLED، وستدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع تغطية 100 ٪ بتقنية DCI-P3 و HDR10، بينما أشارت قاعدة بيانات وكالة TENAA الصينية، أن الهاتف المنتظر سيأتي مع شاشة بقياس 6.43 بوصة، وبجودة عرض FullHD +.

مميزات هاتف أوبو Oppo K9 Pro

وسيزود هاتف أوبو K9 Pro، ببطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، ولتي ستدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 60 وات، كما يتميز الهاتف الذكي بنظام تبريد بمساحة تبديد حرارة تبلغ 14000 ملليمتر.

 

ويحتوي هاتف أوبو K9 Pro، على شريحة NFC على اللوحة ويدعم تقنية الاتصال بشبكات Wi-Fi 6 و شبكات الهاتف الخليوية 5G، وسيبلغ سمك الجهاز 8.5 ملليمتر ويزن حوالى 180 جرامًا.

 

وأكدت شركة أوبو Oppo، أن هاتف Oppo K9 Pro، سيحصل على متغير واحد فقط يأتي بسعة 8 + 128 جيجابايت، وبما أن K9 Pro يوصف بأنه هاتف ذكي للألعاب، فإنه سيأتي مع ميزة الاهتزاز 4D لتجربة ألعاب أكثر غامرة.

 

الجدير بالذكر أنه إلى جانب الإعلان عن هاتف K9 Pro، ستكشف شركة أوبو عن منتجات أخرى من بينها ساعة Oppo Watch Free الذكية، وتلفاز Smart TV بقياس 75 بوصة في 26 سبتمبر، لكن الشركة لم تكشف الكثير عن هذه المنتجات حتى الآن.

مميزات هاتف أوبو Oppo K9 Pro
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