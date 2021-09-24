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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بتقنية شحن سريع.. أوبو تطلق هاتفها الجديد OPPO F19s في هذا الموعد

هاتف أوبو القادم
هاتف أوبو القادم OPPO F19s

ستقدم شركة أوبو Oppo، عملاق التكنولوجيا الصينية، أحدث إضافة إلى سلسلة هواتفها الذكية "F"، وستقوم بإطلاق هاتف ذكي جديد يحمل اسم OPPO F19s، الذي سيتم إطلاقه في البداية للأسواق الهندية، على أن يتم إطلاقه تباعاً للأسواق العالمية.

وبحسب ما تم تأكيده عبر موقع Flipkart الموثوق،  فإن هاتف أوبو المرتقب OPPO F19s، ستم إطلاقه رسمياً في 27 سبتمبر، وسيتميز ببطارية كبيرة، تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير، وسيتم تشغيله بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، كما سيأتي بخيار اللونين الأسود والذهبي، وفقاً لما ذكره موقع "Newsbytesapp" التقني.

 

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مواصفات هاتف أوبو OPPO F19s

سيأتي هاتف أوبو الذكي OPPO F19s، بشاشة من نوع AMOLED، قياس 6.4 بوصة، التي تأتي بجودة عرض FHD+، وبدقة 1080X2400 بكسل، وبنسبة عرض إلى ارتفاع 9:20، وسيأتي الهاتف بتصميم مثقوب في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة، مع حواف سفلية بارزة، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ولمحبي التصوير، فإن هاتف OPPO F19s من أوبو، سيحتوي على كاميرا ثلاثية خلفية، تأتي الرئيسية منها بدقة 48 ميجا بيكسل، مع عدسة لتصوير ماكروا بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجا بيكسل، وللتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو، يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

سيتم تشغيل هاتف أوبو القادم OPPO F19s، بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 662، والذي يأتي مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت، وسيعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 11.1، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

سيحزم الهاتف بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط، وسيدعم الهاتف الاتصال اللاسلكي المزدوج Wi-Fi، والبلوتوث Bluetooth 5.0، كما سيدعم تقنية تحديد المواقع GPS، وسيحتوي على مقبس سماعة الرأس.

سعر هاتف أوبو OPPO F19s

من المتوقع أن يأتي هاتف أوبو الذكي بسعر 270 دولار "أي ما يعادل 4200 جنيه مصري"، على أن يتم الكشف عن السعر الرسمي مع موعد إطلاق الهاتف في 27 سبتمبر.

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