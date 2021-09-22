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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات مصورة تكشف عن تصميم وألوان هاتف أوبو Oppo A55 4G.. شاهد

هاتف أوبو
هاتف أوبو

أطلقت شركة أوبو Oppo العالمية، هاتفا مميزا خلال شهر يناير الماضي تحت اسم A55 5G، وتشير بعض التسريبات إلى أن الشركة الصينية تعتزم إطلاق إصدار 4G من هذا الطراز.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت أحدث التسريبات صورة مسربة لهاتف أوبو Oppo A55 4G، والتي تظهر جميع خيارات الألوان الثلاثة التي سينطلق به الجهاز، وهما الأسود والأخضر والأزرق.

 

 

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أوبو تعمل على إصدار 4G من هاتفها Oppo A55


ويختلف الطراز الجديد عن سابقه، حيث  يحتوي إصدار A55 4G على كاميرا سيلفي مثقبة في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة، في حين أن طراز A55 5G يأتي مع كاميرا أمامية داخل نوتش على شكل قطرة ماء.

وكما يحتوي هاتف أوبو بشبكات 4G أيضًا على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، في حين أن متغير 5G يأتي مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابكسل.

وسيحزم هاتف أوبو Oppo A55 4G، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية شحن سريع بقدرة 18 وات، وسيحتوي على مستشعر بصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة على الجانب الأيمن للجهاز.

وسيتم ربط الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل الموجودة على ظهر جهاز أوبو Oppo A55 4G، بجهازي استشعار إضافيين، يمكن أن يكونا زوجا من مستشعرات الماكرو والعمق بدقة 2 ميجابكسل.

ومن المتوقع أن يتم تشغيل هاتف أوبو Oppo A55 4G، بواسطة سلسلة معالجات ميديا تك الشهيرةMediaTek Helio G.

Oppo A55 4G official-looking renders leak, some spec details revealed too
هاتف أوبو Oppo A55 4G
أوبو A55 5G إصدار 4G ألوان هاتف أوبو شبكات 4G Oppo A55 4G

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