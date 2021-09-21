ببطارية كبيرة وسعر منافس.. أوبو تطلق رسميًا هاتفها Oppo A16 في الهند

أطلقت شركة Oppo أوبو الصينية رسمياً، الإصدار العالمي لأحدث هواتفها الذكية من سلسلة "A"، والذي يحمل اسم Oppo A16 ، من فئة الهواتف المتوسطة المفضلة للشباب، حيث الميزانية المناسبة والإمكانات المميزة، حيث تم إطلاقه للأسواق الهندية، على أن يتم إطلاقه تباعاً للأسواق العالمية.

وبحسب ما ذكره موقع "Newsbytesapp"، فإن هاتف أوبو الذكي الجديد Oppo A16، تميز بمعالج قوي من إنتاج شركة ميديا تك، والبطارية الكبيرة التى تيلغ سعتها 5000 مللي أمبير، بالإضافة إلى السعر المنافس الذي حصل عليه الهاتف الذكي، حيث كلف 3 آلاف جنيه مصري.

وجاء هاتف أوبو الجديد Oppo A16، بشاشة من نوع IPS LCD، قياس 6.5 بوصة، والتي تأتي بدقة 720X1600 بكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 9:20، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء، وحواف سفلية بارزة، وقارئ بصمات الأصابع مدمج على جانب الهاتف.

واحتوى هاتف Oppo A16 من أوبو، على كاميرا ثلاثية خلفية، تأتي الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع عدسة أحادية بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو، والتي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف أوبو الذكي Oppo A16، بمعالج من إنتاج شركة ميديا تك، من نوع Helio G35، والذي يأتي مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا بايت، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 11.1، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

ويملك الهاتف الذكي Oppo A16، بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، ويدعم الهاتف الاتصال اللاسلكي المزدوج Wi-Fi، والبلوتوث Bluetooth 5.، بالإضافة إلى تقنية تحديد المواقع GPS، كما يحتوي الهاتف على مقبس سماعة الرأس.

سعر هاتف Oppo A16

وجاء هاتف أوبو الذكي Oppo A16 بسعر 190 دولار "أي ما يعادل 3 آلاف جنيه مصري"، متاح من الآن على متاجر أمازون.

