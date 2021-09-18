أوبو تعلن عن جميع الميزات الجديدة لـ ColorOS 12.. وهذه الهواتف ستحصل عليها

كشفت شركة أوبو Oppo النقاب عن التفاصيل الكاملة لأحدث إصدار من واجهة المستخدم (ColorOS 12)، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12، والتي ستمكن مالكو هواتف أوبو وون بلس في الصين، من الحصول على نظام التشغيل المنتظر من جوجل.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تعتمد واجهة المستخدم ColorOS 12 من أوبو، على نظام التشغيل أندرويد 12، ولكن عملاقة التقنية الصينية قررت إضافة بعد المزايا الخاصة بها لأحدث إصدار من نظام التشغيل.

وبدلا من استخدام المواد التي أعادت مالكة أندرويد تصميمها، صممت أوبو رموز الأكريليك والمزيد من الأشكال الطبيعية بواجهة المستخدم ColorOS 12، إذ لا يقتصر الأمر على المظهر الثابت بل استخدمت الشركة محرك الذكاء الاصطناعي Quantum Animation Engine 3.0، للحصول على رسوم متحركه دقيقة ماديا.

وقامت أوبو باستخدام ColorOS 12، بتحسين أكثر من 300 رسم متحرك عبر واجهة المستخدم القادمة، وتشمل الميزات الجديدة بطاقات تقوم بعرض معلومات الحالة للأجهزة الذكية المتصلة وتقدم إجراءات بسيطة باستخدام الأزرار، إلى جانب زر المساعد Smart Sidebar 2.0، والذي يمكن سحبه من الجانب على حافة الشاشة، ويقدم المزيد من الأدوات ذات صلة بالسياق بناء على التطبيق الذي تستخدمه حاليًا.

وكما طورت أوبو نظامًا لتوصيل هاتفك بالكمبيوتر، حيث يمكنك عرض شاشة الهاتف على حاسب محمول يعمل بنظام ويندوز 10 أو 11، والتفاعل معها وتلقي الإشعارات، كما يمكنك أيضًا سحب المعلومات وإفلاتها بسهولة بين الجهازين.

ويقوم Car + بعمل شيء مشابه أثناء القيادة، فهو يقوم بتوصيل وعرض واجهة المستخدم على الشاشات الذكية المخصصة لبعض السيارات المدعومة، مما يسمح لك باستخدام ميزات التنقل والترفيه في الهاتف، إلى جانب الأوامر الصوتية.

إليك قائمة الهواتف التي سيتم تحديثها إلى ColorOS 12

الهواتف التي ستحصل على تحديث واجهة المستخدم في أكتوبر 2021

Find X3 Pro

Find X3 Pro Mars Exploration Edition

Find X3

OnePlus 9 Pro 5G

OnePlus 9 5G



الهواتف التي ستحصل على تحديث واجهة المستخدم في نوفمبر 2021

Find X2 Pro

Find X2 Pro Lamborghini Edition

Find X2

Find X2 League of Legends S10 Limited Edition

Reno6 Pro+ 5G

Reno6 Pro+ 5G Detective Conan Limited Edition

Reno6 Pro 5G

Reno6 5G



الهواتف التي ستحصل على تحديث واجهة المستخدم في ديسمبر 2021

Ace2

Ace2 EVA Limited Edition

Reno5 Pro+ 5G

Reno5 Pro+ Artist Limited Edition 5G

Reno5 Pro 5G

Reno5 5G

Reno5 K 5G

K9 5G

A95 5G

A93 5G



الهواتف التي ستحصل على تحديث واجهة المستخدم في النصف الأول من 2022

OnePlus 9R 5G

OnePlus 8T

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7

Reno Ace

Reno Ace Gundam Edition

Reno 10x zoom version

Reno Barcelona Custom Edition

Reno4 Pro 5G

Reno4 Pro 5G 2020 Summer Custom Edition

Reno4 Pro 5G Artist Limited Edition

Reno4 5G

Reno4 SE 5G

Reno3 Pro 5G

Reno3 Pro 5G Classic Blue Custom Edition

Reno3 5G

Reno3 vitality version

K9 Pro 5G

K7

K7x

A93s 5G

A92s 5G

A72 5G

A55 5G

A53 5G