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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أوبو تعلن عن جميع الميزات الجديدة لـ ColorOS 12.. وهذه الهواتف ستحصل عليها

أوبو ColorOS 12
أوبو ColorOS 12

كشفت شركة أوبو Oppo النقاب عن التفاصيل الكاملة لأحدث إصدار من واجهة المستخدم (ColorOS 12)، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12، والتي ستمكن مالكو هواتف أوبو وون بلس في الصين، من الحصول على نظام التشغيل المنتظر من جوجل.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تعتمد واجهة المستخدم ColorOS 12 من أوبو، على نظام التشغيل أندرويد 12، ولكن عملاقة التقنية الصينية قررت إضافة بعد المزايا الخاصة بها لأحدث إصدار من نظام التشغيل.

 

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وبدلا من استخدام المواد التي أعادت مالكة أندرويد تصميمها، صممت أوبو رموز الأكريليك والمزيد من الأشكال الطبيعية بواجهة المستخدم ColorOS 12، إذ لا يقتصر الأمر على المظهر الثابت بل استخدمت الشركة محرك الذكاء الاصطناعي Quantum Animation Engine 3.0، للحصول على رسوم متحركه دقيقة ماديا.

وقامت أوبو باستخدام ColorOS 12، بتحسين أكثر من 300 رسم متحرك عبر واجهة المستخدم القادمة، وتشمل الميزات الجديدة بطاقات تقوم بعرض معلومات الحالة للأجهزة الذكية المتصلة وتقدم إجراءات بسيطة باستخدام الأزرار، إلى جانب زر المساعد Smart Sidebar 2.0، والذي يمكن سحبه من الجانب على حافة الشاشة، ويقدم المزيد من الأدوات ذات صلة بالسياق بناء على التطبيق الذي تستخدمه حاليًا.

وكما طورت أوبو نظامًا لتوصيل هاتفك بالكمبيوتر، حيث يمكنك عرض شاشة الهاتف على حاسب محمول يعمل بنظام ويندوز 10 أو 11، والتفاعل معها وتلقي الإشعارات، كما يمكنك أيضًا سحب المعلومات وإفلاتها بسهولة بين الجهازين.

ويقوم Car + بعمل شيء مشابه أثناء القيادة، فهو يقوم بتوصيل وعرض واجهة المستخدم على الشاشات الذكية المخصصة لبعض السيارات  المدعومة، مما يسمح لك باستخدام ميزات التنقل والترفيه في الهاتف، إلى جانب الأوامر الصوتية.

إليك قائمة الهواتف التي سيتم تحديثها إلى ColorOS 12

 

الهواتف التي ستحصل على تحديث واجهة المستخدم في أكتوبر 2021

Find X3 Pro
Find X3 Pro Mars Exploration Edition
Find X3
OnePlus 9 Pro 5G
OnePlus 9 5G
 

الهواتف التي ستحصل على تحديث واجهة المستخدم في نوفمبر 2021

Find X2 Pro
Find X2 Pro Lamborghini Edition
Find X2
Find X2 League of Legends S10 Limited Edition
Reno6 Pro+ 5G
Reno6 Pro+ 5G Detective Conan Limited Edition
Reno6 Pro 5G
Reno6 5G
 

الهواتف التي ستحصل على تحديث واجهة المستخدم في ديسمبر 2021

Ace2
Ace2 EVA Limited Edition
Reno5 Pro+ 5G
Reno5 Pro+ Artist Limited Edition 5G
Reno5 Pro 5G
Reno5 5G
Reno5 K 5G
K9 5G
A95 5G
A93 5G


الهواتف التي ستحصل على تحديث واجهة المستخدم في النصف الأول من 2022

OnePlus 9R 5G
OnePlus 8T
OnePlus 8 Pro
OnePlus 8
OnePlus 7T Pro
OnePlus 7T
OnePlus 7 Pro
OnePlus 7
Reno Ace
Reno Ace Gundam Edition
Reno 10x zoom version
Reno Barcelona Custom Edition
Reno4 Pro 5G
Reno4 Pro 5G 2020 Summer Custom Edition
Reno4 Pro 5G Artist Limited Edition
Reno4 5G
Reno4 SE 5G
Reno3 Pro 5G
Reno3 Pro 5G Classic Blue Custom Edition
Reno3 5G
Reno3 vitality version
K9 Pro 5G
K7
K7x
A93s 5G
A92s 5G
A72 5G
A55 5G
A53 5G

أوبو ColorOS 12 أندرويد 12 هواتف أوبو جوجل نظام التشغيل

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