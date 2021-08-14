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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رسميا.. أوبو تعلن إطلاق هاتفها Oppo A16s بسعر رخيص وإمكانات جبارة

رسميا.. أوبو تعلن
رسميا.. أوبو تعلن إطلاق هاتفها Oppo A16s بسعر رخيص

أعلنت شركة أوبو الصينية رسميا عن إطلاق هاتف Oppo A16s في الأسواق الأوروبية أولا على أن يتم إطلاقه لاحقا في باقي الأسواق العالمية. 


وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف أوبو Oppo A16s يتمتع بعدد من الإمكانات الكبيرة للغاية مع سعر رخيص جدا، حيث يعتبر الهاتف نسخة محسنة من سابقه OPPO A16.

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أوبو تستعد لإطلاق أول هاتف ذكي بتقنية الكاميرا تحت الشاشة


هاتف أوبو Oppo A16s سيأتي بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.52 بوصة، بجودة عرض HD+، وبدقة X 1600720 ، ومعدل تحديث 60 هرتز، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش للكاميرا السيفلى،  ووزن 190 جرامًا، وسمك 8.4 ملم. 

 هاتف Oppo A16s


ويقدم هاتف أوبو Oppo A16s على كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 13 ميجا بكسل، وكاميرا فائقة الإتساع بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجا بكسل، مع تصوير الفيديو بدقة 1080 بمعدل 30 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل، ونوتش على شكل قطرة ماء في أعلى الشاشة.

Oppo A16s
مواصفات  هاتف Oppo A16s


ويعمل هاتف Oppo A16s بمعالج من Helio G35 من إنتاج شركة ميديا تيك، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا بايت،وبطاقة microSD لتخزين إضافي يصل إلى 256 جيجابايت ، وسيعمل بواجهة المستخدم ColorOS 11.1 المرتكزة على نظام تشغيل Android 11.1.


ويحتوي هاتف أوبو Oppo A16s على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير فى الساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع بقوة 15 واط، كما يدعم تقنية   GPS ومقبس سماعة الرأس، بالإضافة إلى منفذ شحن من نوع USB-C، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.


ويتوفر هاتف أوبو OPPO A16 بألوان الأزرق والأسود و الفضي ، مع سعر يبدأ من  175  دولار، أي ما يعادل حوالي 2700 جنية مصري، ويمكن شراء الهاتف حاليا من على موقع الشركة.

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