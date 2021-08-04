أوبو تستعد لإطلاق أول هاتف ذكي بتقنية الكاميرا تحت الشاشة

تطور شركة أوبو الصينية تقنية جديدة لإصدار هاتف قريبا بتقنية ، والتي تعتبر ميزة مهمة من ميزات الكاميرات التي يتم إطلاقها في العام الحالي 2021 ، حيث أطلقت مؤخرا شركة ZTE هاتفها ZTE Axon 30 بنفس التقنية.



وبحسب موقع Gizmochina فإن أوبو تحاول تطوير التقنية مع هاتفها القادم بسرعة للمنافسة مع عدد من الشركات منها شركة شاومي الصينية، والتي تعتزم إطلاق هاتفها Mi MIX 4 بتقنية الكاميرا تحت الشاشة.



وقالت شركة أوبو إن تقنية تقنية الكاميرا تحت الشاشة من الجيل التالي تقنية مثيرة عند وجودها في الهواتف، مضيفة أنها لم تتوقف أبدًا عن استكشاف التجارب والتقنيات الجديدة ودمجها في هواتفها.



وألمحت شركة أوبو إلى شاشة Perspective Panoramic Screen التي تعتبر مزيج من ثلاث تقنيات، وأنها طوال الوقت تريد تجربة كل حديث.



وفقًا للتقارير ، فإن شركة أوبو استخدمت شاشة مخصصة ومستشعر كاميرا مخصص لهذه التقنية الجديدة، وحسّنت أيضًا الخوارزمية المسئولة عن الأداء ، بما في ذلك توازن اللون الأبيض ، و HDR ، وإزالة الضباب بالذكاء الاصطناعي، حيث ستكشف الشركة غدا مزيدا من التفاصيل حول تقنية الكاميرا الجديدة والهاتف.



وأوبو ليست الشركة الوحيدة المصنعة للهواتف الذكية التي لديها جهاز به مستشعر كاميرا مدمج في العرض، كما تستعد شاومي لإطلاق هاتف Mi MIX 4 في وقت لاحق من هذا الشهر بينما ستطلق Samsung Galaxy Z Fold 3 بتقنية مماثلة في 11 أغسطس.

