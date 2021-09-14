بكاميرا من Kodak.. أوبو تستعد لإطلاق إصدار خاص لهاتفها Find X3 Pro

أطلقت شركة Oppo أوبو الصينية رسمياً سلسلة هواتفها الذكية Find X3 في شهر مارس الماضي، بتصميم مذهل ومواصفات مميزة، فيما تقوم الآن على خلاف جميع شركات الهواتف الذكية بإلعمل على إنتاج إصدار جديد من هاتفها الذكي Find X3 Pro، الذي من المتوقع أن يحمل اسم Find X3 Pro Photographer Edition.

ونشر موقع التسريبات الصيني الشهير ويبو Weibo، صورة للهاتف المرتقب من قبل شركة أوبو الصينية Find X3 Pro Photographer Edition، والذي يأتى بتصميم مميز حيث يحتوي الثلث العلوي من الجزء الخلفي للهاتف بغطاء من المعدن، فيما يأتى باقى الجزء الخلفى مصنوعاً من الجلد، ومن المتوقع أن يأتى بمواصفات مشابه للهاتف الذكي Find X3 Pro، وفقاً لموقع "Gizmochina" التقني.

وأفاد موقع "Digital Chat Station"، أن الإصدار القادم Find X3 Pro Photographer Edition سيتم إنتاجه بالتعاون بين كلا من شركة أوبو Oppo وكوداك Kodak، من أجل أن يحصل الهاتف على كاميرا كوداك كلاسيكية، حيث من المتوقع أن يكون هو التغير الملحوظ للإصدار الجديد، بينما لن يتم إجراء تغيير كبير عن مواصفات الهاتف السابق Find X3 Pro.

وجاء هاتف Find X3 Pro من أوبو بشاشة من نوع LTPO AMOLED، قياس 6.7 بوصة، بجودة عرض QHD+، بالإضافة إلى معدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز فى الثانية، مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، مع قارئ بصمات الأصابع داخل الشاشة.

ولعشاق التصوير، فقد احتوى هاتف أوبو الذكي Find X3 Pro، كاميرا رباعية خلفية، الرئيسية منها تأتى بدقة 50 ميجابكسل تدعم ميزة التثبيت البصري "OIS"، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل متعددة الاتجاهات، بالإضافة إلى كاميرا تيليفوتو للتقريب البصري بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة مجهرية بدقة 3 ميجابكسل، وللتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو، يأتى الهاتف بكاميرا بدقة 32 ميجابكسل.

يتم تشغيل الهاتف الذكي Find X3 Pro، بمعالج Snapdragon 888، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 16 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجا بايت، ويحزم الهاتف بطارية كبيرة بسعة 4500 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع السلكي بقوة 65 واط، وتقنية الشحن السريع اللاسلكي بقوة 30 واط، وشحن لاسلكي العكسي بقوة 10 واط، كما يدعم تقنية اتصال المدى القريب NFC، والبلوتوث Bluetooth 5.2.