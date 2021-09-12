سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo F19s قبل الإعلان عنه رسميا

كشفت شركة أوبو Oppo، عن أحدث إصداراتها من الهواتف المتوسطة الفئة ضم سلسلة (F) في شهر مارس الماضي تحت اسم F19 Pro و F19 Pro + 5G، وطرحت هاتف F19 في أبريل المنصرم، والآن يشاع أن الشركة الصينية ستقوم بتوسيع تشكيلة F19 مع إطلاق إصدار جديد تحت عنوان F19s.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، استعدادا لإطلاق هاتف أوبو الجديد Oppo F19s تم اعتماده من قبل منظمة المعايير التي تشرف على تطوير معايير البلوتوث وترخيص التقنيات Bluetooth SIG، مما يشير إلى قرب الإعلان عنه.

سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo F19s

وإلى جانب الكشف عن رمز النموذج الخاص بالهاتف (CPH2223)، لم تكشف شهادة المعايير أي مواصفات هاتف أوبو المرتقب Oppo F19s، سوى دعمه لتقنية Bluetooth 5.0.

ووفقا للتسريبات السابقة، فأن هاتف أوبو Oppo F19s، سيتم الإعلان عنه قريبا في الهند مقابل سعر حوالى 245 دولار أمريكي (أي ما يعادل 3 آلاف و800 جنيه مصري)، كما سيعمل بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 662.



وتشمل المواصفات المتبقية لهاتف أوبو Oppo F19s، شاشة كبيرة بقياس 6.43 بوصة، من نوع AMOLED، وبدقة عرض Full HD+، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت، و كما سيعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم ColorOS 11.1، وبنظام التشغيل أندرويد 11.

وسيحزم هاتف أوبو Oppo F19s، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية السرحن السريع بقدرة 33 وات، وسيأتي بما مجموعة أربع كاميرات، من بينها كاميرا سلفي بدقة 16 ميجابكسل، بالإضافة إلى ثلاثة كاميرات خلفية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكرو.