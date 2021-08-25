أوبو تخطط لإعادة إحياء سلسلة الفلاجشيب "N" ذات الكاميرا الدوارة

تشير أحدث الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية إلى أن شركة أوبو Oppo، تعتزم إعادة إنتاج سلسلة هواتفها الذكية المتميزة التي تنطلق تحت اسم يحمل الرمز (N).

وحسبما ذكر موقع "gsmarena" التقني، كانت هذه هي التشكيلة الرئيسية للشركة المصنعة لهواتف أندرويد، ويعود تاريخ خط إنتاج هذه السلسلة إلى هاتف Oppo N1، الذي أطلقته شركة أوبو في عام 2013، وهو يعد أول هاتف يعمل بنظام أندرويد مزود بكاميرا دوارة، كما يمكنه تشغيل برنامج CyanogenMod المستند على نظام أندرويد رسميا.

وتابعت أوبو تطوير خط الإنتاج لسلسلة (N)، حتى إطلاق إصدارها الأخير Oppo N3 في عام 2014، ولكنها أوقفت إنتاج تلك التشكيلة لصالح خطوط الهواتف الذكية الأخرى.

هاتف Oppo N1

ولمح حساب التسريبات الشهير Digital Chat Station، على موقع تويتر في تغريدة شاركها يوم أمس، لأول مرة عن عودة سلسلة Oppo N.

وبينما شارك حساب آخر على موقع ويبو Weibo الصيني، يدعى Arsenal المزيد من التفاصيل، حول خطة أوبو لإعادة إحياء سلسلة الهواتف ذات الكاميرا الدوارة، مما يشير إلى أن هاتف (N) الجديد سينافس ضمن أجهزة الفلاجشيب، مقابل سعر حوالي (618 دولار)، وسيتم وضعه بين سلسلة الشركة Find X المتميز، وخط إنتاج هواتف رينو Reno متوسطة المدى من الشركة.

حساب يدعي Arsenal على على موقع ويبو Weibo الصيني

سعر ومواصفات هاتف أوبو Find X3 Pro



وكانت آخر إصدارات شركة أوبو من سلسلة Find X، هو هاتف Find X3 Pro، الذي أعلنت عنه الشركة بشكل رسمي شهر مارس الماضي.

ويمتاز هاتف Find X3 Pro، بتصميم خلفي مميز يضم إعدادات الكاميرا الرئيسية للهاتف، تم تصنيعه من قطعة واحدة من الزجاج تتدفق بسلاسة في منحنى بارز مستمر.

ويشمل هاتف أوبو الجديد Find X3 Pro، على شاشة من نوع LTPO AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، وبدقة QHD +، والتي تسمح بمعدل التحديث المتكيف بالانتقال بين 5 هرتزا و 120 هرتزا في الثانية، مع معدل أخذ عينات يعمل باللمس يبلغ 240 هرتز.

وجاء هاتف Find X3 Pro، بكاميرا خلفية رباعية، تمتاز بجهازي استشعار IMX766 من سوني، أحدهما للعدسة الرئيسية ذات الزاوية العريضة بدقة 50 ميجابكسل، والآخر للكاميرا ذات الزاوية العريضة للغاية بدقة 50 ميجابكسل، مع عدسة تليفوتوغرافي بدقة 13 ميجابكسل، توفر تقريب هجين بقدرة 5x ، وعدسة بدقة 3 ميجابكسل للتصوير الماكرو، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويحزم هاتف Oppo Find X3 Pro، بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم شحن لاسلكي وهو الأول من نوعه في هذه التشكيلة، يطلق عليه AirVOOC Wireless Flash Charge ويقدم ما يصل إلى 30 وات، من خلال حامل مخصص، يمكنه شحن البطارية بالكامل من 0 إلى 100%، خلال 80 دقيقة فقط.

ويعمل هاتف Oppo Find X3 Pro، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 888 ومودم Snapdragon X60، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم ColorOS 11.2، المرتكزة إلى نظام التشغيل أندرويد 11.

ويتوفر هاتف Oppo Find X3 Pro، بخيار واحد للذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، من نوع LPPDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1، مقابل سعر 1150 يورو (أي ما يعادل 21 ألف و500 جنيه مصري).

