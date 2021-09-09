من أجل أندرويد 12.. أوبو تستعد لإطلاق واجهة المستخدم الجديدة ColorOS 12 قريبا

تعتزم شركة أوبو الكشف عن واجهة المستخدم القادمة، والمرتكزة على نظام التشغيل المقبل أندرويد 12، وذلك بعدما أعلنت شركة جوجل فى وقت سابق من العام الحالي أنه ستطلق الإصدار المستقر من نظام تشغيل هواتف أندرويد ما بين منتصف وأواخر سبتمبر.

تستعد شركة Oppo أوبو الصينية، لإطلاق واجهة المستخدم الخاصة بها والتي يحمل اسم ColorOS 12، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 12، للأسواق الصينية خلال الشهر الحالي، دون الكشف عن تاريخ محدد، نظراً لوجود العديد من عمليات الإطلاق للأجهزة الذكية منتصف الشهر الحالي، لذلك فمن المتوقع أن يتم طرح نظام التشغيل الجديد فى نهاية سبتمبر، وفقاً لموقع "Gizmochina" التقني.

ميزات واجهة المستخدم من أوبو ColorOS 12

وستأتي واجهة المستخدم أوبو الجديد ColorOS 12، بالعديد من الميزات الهائلة، والتى يعد أبرزها ميزة "Cross-Screen Interconnection" والتي تشبة ميزة "Huawei Multi-Screen Collaboration" التي تتيح عرض شاشة الهاتف على شاشة الكمبيوتر، بحيث يمكن للمستخدم التحكم في جهازين من خلال شاشة واحدة.

ومن المتوقع أن تجلب شركة أوبو في نظام تشغيلها الجديد ColorOS 12، العديد من الميزات الجديدة الأخرى من نظام تشغيل MIUI من شاومي المستند إلى نظام تشغيل أندرويد، وكذلك كلا من نظام تشغيل Flyme من Meizu و Smartisan OS و HydrogenOS.

جدير بالذكر أن نظام تشغيل أوبو القادم ColorOS 12، سيتم تشغيله أيضاً لكل من هواتف شركة وان بلس OnePlus و ريلمي Realme، نظراً لأنها علامتان فرعيتان لشركة أوبو، وستعمل هواتف وان بلس فى الصين بنظام تشغيل أوبو الجديد، فيما ستستمر الإصدارات العالمية فى العمل بنظام تشغيل OxygenOS، لكن فيما يتعلق بواجهة المستخدم Realme MI فهى تعد نسخة معدلة من نظام تشغيل ColorOS.

وعلى غرار العام الماضي حيث أطلقت أوبو نظام تشغيلها عقب طرح شركة جوجل لنظام تشغيل أندرويد 11 بوقت قصير، فمن المرجح أن تتبع أوبو عادتها وتقوم بطرح نظام التشغيل الجديد ColorOS 12 عقب طرح أحدث نظام تشغيل من جوجل أندرويد 12.