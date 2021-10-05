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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسكندرية في 24 ساعة.. المحافظ يكرم المتميزين ونشاط مكثف بالـ مكتبة

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية عددًا من الأحداث خلال أخر 24 ساعة، حيث كرم محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف العاملين المتميزين، بينما أعلنت المكتبة عن عدد من الفعاليات المتنوعة.

كرم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، العاملين المميزين بمديرية التموين بالإسكندرية وحي شرق؛ على مجهوداتهم التي بذلوها خلال الفترة الماضية، وتشجيعا وتحفيزا لهم على بذل المزيد من الجهد، بحضور محارب هيلع رئيس حي شرق، والمحاسب محمد سعدالله مدير مديرية التموين.

 في البداية؛ هنأ محافظ الإسكندرية، جميع الحضور بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، داعياً المولى عز وجل أن يعيد تلك الذكرى على مصر بمزيد من التقدم والازدهار. 

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ووجه المحافظ الشكر والتقدير إلي جميع العاملين المكرمين، والذين تم اختيارهم من قبل رؤسائهم، وذلك على الجهود والإنجازات التي بذلوها خلال الفترة الماضية، مطالبا بضرورة بذل المزيد من الجهد للوصول إلى أعلى مستوى من الإنجاز والذي ينعكس بطبيعة الحال علي تقديم أفضل الخدمات للمواطن السكندري.

 وأكد الشريف أن محافظة الإسكندرية حريصة على دعم وتحفيز جميع العاملين المميزين بالديوان العام والأحياء والمديريات والجهات التابعة.

وفي سياق منفصل، استقبلت مكتبة الإسكندرية، وفدًا من الشباب المصري الروسي المشاركين في المنتدى الشبابي المصري الروسي الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بعنوان "الابتكار والذكاء الاصطناعي" في الفترة من 30 سبتمبر حتى 9 أكتوبر بالقاهرة والعلمين الجديدة. 

تفقد الوفد، خلال الزيارة، قاعات مكتبة الإسكندرية ومتاحفها ومعارضها، وتعرف الشباب المشارك بالمنتدى على الخدمات البحثية والرقمية التي تقدمها المكتبة للقراء والباحثين والزوار.

وفي سياق متصل، تنظم مكتبة الإسكندرية غدا، الأربعاء، في تمام الواحدة ظهرًا احتفالية كبرى بمناسبة الانتهاء من مشروع ترميم مخطوطات بطريركية الروم الأرثوذكسية، بحضور الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والبابا ثيودورس بطريرك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية وسائر بلدان إفريقيا، والسيد خرلامبوس باكريتزيس مدير مؤسسة "Anastasios G. Leventis" القبرصية وهي الجهة المانحة للمشروع.

وتشهد الاحتفالية عرض سبعة مخطوطات تمثل الدفعة الأخيرة من إجمالي 87 مخطوط قام بترميمها ومعالجتها ورقمنتها فريق عمل معملي الترميم والكيمياء بإدارة متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي يتناول مراحل المشروع منذ بدايته في أكتوبر 2012 وحتى مراحله الأخيرة في إبريل 2021. 

والتزم فريق عمل الترميم بالحفاظ على السمات التاريخية والفنية للمخطوطات المرممة، من خلال اتباع المعايير الدولية في المعالجة الكيميائية، واختيار مواد الترميم، وخطوات الصيانة، وتصميم علب الحفظ خالية الحموضة.

الاسكندرية المكتبة أحبار محافظة الإسكندرية تكريم المتميزين ٢٤ ساعة

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