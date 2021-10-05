"وائل جمعة" يكشف كواليس إصابة محمد الشناوي .. خاص

كشف وائل جمعة ، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن كواليس إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة خلال مران اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهتي ليبيا .

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره ليبيا يومي الجمعة 8 أكتوبر المقبل والاثنين 11 من الشهر الجاري في إطار مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر .

وأكد وائل جمعة فى تصريحات خاصة لصدى البلد ، أن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، تعرض لإصابة بكدمة بالعضلة الخلفية.



وقال جمعة إن طبيب المنتخب فضل إراحته اليوم، وسيقوم ببعض الأشعة الطبية غدا للاطمئنان عليه .

وأشار جمعة إلى أن المؤشرات تواجد الشناوي بشكل طبيعي في مران الغد خاصة وأن حالته جيدة وغير مثيرة للقلق.

وأعلن منتخب مصر إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، خلال تدريبات المنتخب استعدادا لمواجهة ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

ووفقا لبيان رسمي من اتحاد الكرة، فإن محمد الشناوي لم يتمكن من إكمال المران لإصابته بكدمة استوجبت إراحته.

ومن المقرر أن يخضع الشناوي لآشعة صباح غد الأربعاء من أجل التأكد من حالته ومدى جاهزيته لخوض مواجهة ليبيا.

وأدى محمد صلاح قائد المنتخب، الذي انضم للمعسكر اليوم الثلاثاء، بعض التدريبات الاستشفائية.

وخاض المنتخب تدريبه المسائي اليوم بمشاركة جميع اللاعبين استعدادا لموقعة ليبيا.

يُذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات برصيد أربع نقاط بعد الفوز على أنجولا والتعادل مع الجابون، خلف منتخب ليبيا المتصدر بست نقاط بعد فوزه في المباراتين.