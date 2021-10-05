إصابة الشناوي وذكاء كيروش.. كواليس مران منتخب مصر اليوم

أكد وائل جمعة مدير منتخب مصر، أن محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب المصري، قدوة لكل اللاعبين، مشيراً إلى أن محمد الشناوي حارس الأهلي والمنتخب، سيتواجد في المران غدا الأربعاء.

وقال جمعة في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "صلاح انضم للمنتخب صباحا وقام بإجراء مسحة، وقمنا بالتدريب وعدنا للفندق مرة أخرى، وقمنا بعمل احتفالية بسيطة بسبب عيد ميلاد محمد شوقي".

وأضاف: "لا يوجد شك أن وجود صلاح وسط اللاعبين إضافة كبيرة، وتعطي القوة للمجموعة، وهو يشرفنا جميعاً ويرفع اسم مصر عالياً، ووجوده مع منتخب مصر شيء مشرف، وهو قدوة لكل اللاعبين".

وأكمل: "حصل كدمة في الخلفية للشناوي في المران، والأمر هو أن أحد اللاعبين "شاط الكورة" في الشناوي خلال التدريبات، فتعرض لكدمة في العضلة الخلفية. والدكتور فضَل إراحته، وهو بخير الحمد لله و سيتواجد في المران غدا بشكل طبيعي".

وواصل وائل جمعة: "فتوح كان يشتكي من كدمة في العضلة الأمامية، والآن هو جاهز وانتظم في المعسكر، وكذلك نفس الأمر بالنسبة لياسر إبراهيم الذي كان يعاني من إصابة واطمئنانه عليه".

وأتم جمعة تصريحاته: "كيروش يحضر لقطات للاعبي منتخب ليبيا، ويعمل على ذلك منذ فترة، وهو ذكي ولديه خبرات كبيرة ويعلم متى يتحدث، ويعمل على التعامل مع الوسط الرياضي بأكمله، وهذه من الأمور الهامة".