عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عشق ضميان.. ديانا حداد تقترب من 3 ملايين مشاهدة لأحدث أغانيها

ديانا حداد
ديانا حداد

حققت الفنانة ديانا حداد ، 2 مليون و750 ألف مشاهدة بأحدث أغانيها التي تحمل اسم عشق ضميان، بعد طرحها يوم 4 سبتمبر الماضي عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

أغنية عشق ضميان للفنانة ديانا حداد، من كلمات: نهى نبيل، ألحان: فايز السعيد، توزيع موسيقي: نور هاشم، مكس وماسترينج: حسام كامل.

كلمات أغنية عشق ضميان

بعد شروق الشمس و الفجر لي بان 
أرسلك همومي و أجمل تحية 
مشتاق أبي قربك و لك عشق ضميان
ودّي بشوفك و الظروف معصيّة

أمسيت بعروقي كما الدم يا فلان
و حبّك سرى بي من خلية لخلية
متوسدٍ قلبي و روحي و الأجفان
كنك ملكت الذات إلا شوية

ارفق بقلبٍ عاشقٍ صارله ازمان
ذاق بهواك أيام مرّة و شقية
تضحك و أنا مليان قلبي بالأحزان
ملتاع حالي بين ميتة و حيّة

في الهموم هموم و العشق بركان
و جرحٍ كبيرٍ صار يأثّر عليا
خل التغلي عنك يا أعز انسان

ارفق بروحٍ بالهوا مبتلية
انت ملكت الحسن و ابهرت الأعيان
و أنا لحسنك كنت أول ضحية
 

txt

ديانا حداد تحصد 1.5 مليون مشاهدة بأحدث أغانيها

txt

بإطلالة أنيقة.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها

أحدث اعمال ديانا حداد الفنية

وكانت الفنانة ديانا حداد، أهدت إلى العشاق بمناسبة «عيد الحب» فيديو كليب جديدًا من اللون البدوي اللبناني، يحمل عنوان «ما حد يحس بالعاشق» كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.

 

ديانا حداد تكشف تفاصيل علاقتها بوالدتها وأبنائها

إطلالة مميزة أطلت بها الفنانة ديانا حداد ، في ضيافة الإعلامية ديالا مكي من خلال برنامج "مشاهير" عبر تلفزيون دبي، والذي عرض في عيد الأضحى المبارك عبر سهرة فنية تكريمية، قدمت خلالها برفقة فرقتها الموسيقية مجموعة كبيرة من أغنياتها الناجحة والمتميزة بين الجمهور العربي.

وتحدثت الفنانة ديانا حداد، خلال الحوار عن جوانب كثيرة لم تذكرها سابقاً في حواراتها، مؤكدة أنها طموحة وإيجابية في كل حياتها الفنية والخاصة، ومتصالحة مع نفسها.

وتضمنت الحلقة التلفزيونية للبرنامج ، مجموعة من المفاجآت التي تميزت باطلالة مصوّرة لأول مرة لبناتها "صوفي وميرا" اللاتي تحدثن عن علاقتهما بوالدتهما ديانا حداد الأم والفنانة، وحول أهم جوانب شخصيتها العائلية خلف الكواليس وبعيداً عن الإعلام، لتؤكد أن بناتها وسعادتهما هما أهم ما تسعى دائماً الى تحقيقه من أجلهما.

حداد ديانا حداد ديانا الفنانة الفنانة ديانا حداد عشق ضميان أغنية أغنية عشق ضميان

موضوعات متعلقة

أفلام مصرية جديدة تعرض في موسم رأس السنة | تعرف عليها

شاهد.. برومو فيلم اهل الكهف لـ خالد النبوي وغادة عادل

رانيا محمود ياسين: نجم أكتوبر أبى وأفتخر

مصطفى حجاج مع تامر حسني: هتشوفوا حاجة حلوة

منهم السقا وعز.. نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد بشرى

مقارنته بمارادونا.. مناقشة قوية بين نبيل الحلفاوى ومتابعيه حول هدف محمد صلاح

إيرادات متواضعة.. "عروستى" يتصدر و"الأنس والنمس" فى المركز الثانى

أخبار الفن.. حلا الترك بدون مكياج.. نضال الأحمدية تهاجم عمرو أديب

ترشيحاتنا

حكم الصدقة الجارية على الوالدين الأغنياء وهما على قيد الحياة.. الإفتاء ترد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 في محافظات مصر

حكم مد الصوت في الآذان.. حرام في هذه الحالة

الأمور تتأزم .. الزمالك يكشف سبب تجميد المفاوضات مع أشرف بن شرقي

رضا حجازى: لدينا عجز معلمين يزيد على 250 ألفًا.. والتطوع موجود في كل العالم|فيديو

رئيس هيئة الأنفاق يكشف سعر تذكرة قطار المونوريل الجديد |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية العالم .. القمر سيترك كوكب الأرض

إيه الريحة الوحشة دي؟.. لسبب مخجل رشدي أباظة يرفض تقبيل نجمة الرقص الشرقي

مذبحة التتش| بالأسماء رحيل 13 لاعبا عن الأهلي فى الميركاتو الصيفي .. اين ذهبوا ؟

خطوات بسيطة.. طريقة إضافة الأبناء على بطاقة التموين

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

مش حسيببلك 19.. رسالة ساخرة من قفشه لـ محمد محمود.. والأخير يرد

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبد الحليم وشادية ووردة الجزائرية.. منافسة شرسة في الغناء لحرب أكتوبر

ضرب وإهانة واحتجاز في المنزل.. الحياة الخفية لنجوم اليوتيوب والبلوجرز

بتعرف تطبخ.. شاهد شاب يتزوج من "حلة أرز" ويطلقها في نفس اليوم|صور

الرئيس السيسى يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. فيديو

فيديو

بتكلفة 1.8 مليار دولار.. معلومات عن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

رسميا.. فيسبوك تعلن سبب تعطل خدماتها حول العالم والقيمة الحقيقية للخسائر "فيديو"

فيديو جراف.. مشاهد مؤلمة .. ماذا فعل إعصار شاهين في سلطنة عمان ؟

تفاصيل لحظة اغتيال السادات .. نجل الرئيس الراحل يبرّئ خالد الإسلامبولي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفى يكتب: منصات رقمية لمافيا الدروس الخصوصية

حازم الشريف يكتب: ميثاق الحوار المجتمعى

أمل مصطفى تكتب: عبور الأبطال

د. سيد حجازي يكتب: نصر أكتوبر إستراتيجية مصرية صميمة

د.فتحي حسين يكتب: تداعيات تعطل مواقع التواصل

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ