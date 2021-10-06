عشق ضميان.. ديانا حداد تقترب من 3 ملايين مشاهدة لأحدث أغانيها

حققت الفنانة ديانا حداد ، 2 مليون و750 ألف مشاهدة بأحدث أغانيها التي تحمل اسم عشق ضميان، بعد طرحها يوم 4 سبتمبر الماضي عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية عشق ضميان للفنانة ديانا حداد، من كلمات: نهى نبيل، ألحان: فايز السعيد، توزيع موسيقي: نور هاشم، مكس وماسترينج: حسام كامل.

كلمات أغنية عشق ضميان

بعد شروق الشمس و الفجر لي بان

أرسلك همومي و أجمل تحية

مشتاق أبي قربك و لك عشق ضميان

ودّي بشوفك و الظروف معصيّة

أمسيت بعروقي كما الدم يا فلان

و حبّك سرى بي من خلية لخلية

متوسدٍ قلبي و روحي و الأجفان

كنك ملكت الذات إلا شوية

ارفق بقلبٍ عاشقٍ صارله ازمان

ذاق بهواك أيام مرّة و شقية

تضحك و أنا مليان قلبي بالأحزان

ملتاع حالي بين ميتة و حيّة

في الهموم هموم و العشق بركان

و جرحٍ كبيرٍ صار يأثّر عليا

خل التغلي عنك يا أعز انسان

ارفق بروحٍ بالهوا مبتلية

انت ملكت الحسن و ابهرت الأعيان

و أنا لحسنك كنت أول ضحية



أحدث اعمال ديانا حداد الفنية

وكانت الفنانة ديانا حداد، أهدت إلى العشاق بمناسبة «عيد الحب» فيديو كليب جديدًا من اللون البدوي اللبناني، يحمل عنوان «ما حد يحس بالعاشق» كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.

ديانا حداد تكشف تفاصيل علاقتها بوالدتها وأبنائها

إطلالة مميزة أطلت بها الفنانة ديانا حداد ، في ضيافة الإعلامية ديالا مكي من خلال برنامج "مشاهير" عبر تلفزيون دبي، والذي عرض في عيد الأضحى المبارك عبر سهرة فنية تكريمية، قدمت خلالها برفقة فرقتها الموسيقية مجموعة كبيرة من أغنياتها الناجحة والمتميزة بين الجمهور العربي.

وتحدثت الفنانة ديانا حداد، خلال الحوار عن جوانب كثيرة لم تذكرها سابقاً في حواراتها، مؤكدة أنها طموحة وإيجابية في كل حياتها الفنية والخاصة، ومتصالحة مع نفسها.

وتضمنت الحلقة التلفزيونية للبرنامج ، مجموعة من المفاجآت التي تميزت باطلالة مصوّرة لأول مرة لبناتها "صوفي وميرا" اللاتي تحدثن عن علاقتهما بوالدتهما ديانا حداد الأم والفنانة، وحول أهم جوانب شخصيتها العائلية خلف الكواليس وبعيداً عن الإعلام، لتؤكد أن بناتها وسعادتهما هما أهم ما تسعى دائماً الى تحقيقه من أجلهما.