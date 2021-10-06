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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"تخلصنا من أسلحتنا المهلكة والدور عليكم".. هكذا طالبت موسكو واشنطن بإعدام سلاحها الخطير

صاروخ محمل برأس دمار
صاروخ محمل برأس دمار شامل

"تخلصنا من أسلحتنا المهلكة والدور عليكم".. هكذا وجهت روسيا دعوة جادة للولايات المتحدة بوقف مصادر الخطر والتهديد العالمي، بالتنازل و التخلص من قبلها عن واحد من أخطر أسلحتها، وهو السلاح الكيميائي، مؤكدة من جانبها أنها التزمت بالتخلص من الأسلحة الكيميائية لديها، وعلى ما جاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.

 

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روسيا التي سبق وأكدت إعدام سلاح الدمار الشامل الكيميائي لديها، جددت الدعوة لأمريكا، والتي جاءت  من السفارة الروسية في واشنطن.

 قالت السفارة، إن روسيا ملتزمة باتفاقياتها حول الأسلحة الكيميائية، التي تم توقيعها سنة 2017، ودمرت جميع مخزوناتها من هذه الأسلحة، مشيرة إلى أن ذلك موثق لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وذكرت السفارة أنه في المقابل لا تزال الولايات المتحدة الدولة الوحيدة في العالم التي لم تقم بذلك ولم تتخلص من ترسانة كبيرة من الأسلحة الكيماوية.

وأضافت السفارة في بيانها: "ندعو واشنطن لاستكمال برنامج نزع السلاح الكيميائي في أسرع وقت ممكن والوفاء بالالتزامات الدولية لجعل العالم في مأمن من الاستخدام المحتمل لهذا النوع من الأسلحة".

كما نفت السفارة صحة الاتهامات الموجهة لروسيا باستخدام أسلحة كيماوية، وتسميم الناشط أليكسي نافالني، وقالت إن هذه الادعاءات ترافقت منذ الساعات الأولى مع "حملة دعائية عنيفة".

يأتي ذلك، فيما سبق وذكرت بيانات وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة كانت تمتلك 3750 رأسا نوويا حتى سبتمبر عام 2020، وأنها قلصت ترسانتها بنسبة 88% مقارنة بعام 1967.

وجاء في المواد التي نشرها المكتب الصحفي للخارجية الأمريكية، يوم أمس  الثلاثاء، أنه حتى سبتمبر عام 2020 كانت ترسانة الرؤوس النووية للولايات المتحدة تضم 3750 رأسا، ما يمثل تقليصا نسبته 88% عن المستوى الأعلى في أواخر عام 1967، عندما كان عدد الرؤوس النووية 31255 رأسا.

ويمثل ذلك أيضا انخفاضا بنسبة 83% عن العدد الذي كان في الوقت الذي سقط فيه جدار برلين عام 1989، حين كان عدد الرؤوس النووية لدى الولايات المتحدة 22217 رأسا.

وخلال الفترة بين 1994 و2020 قامت الولايات المتحدة بتفكيك 11683 رأسا نوويا، 711 منها منذ سبتمبر 2017.

وتم كذلك سحب نحو ألفي رأس نووي من الخدمة، وهي بانتظار التفكيك الآن.

 

 

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