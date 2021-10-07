ميدان عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين أشهر ميادين المنيا.. شاهد

قدم صدى البلد اليوم بثا مباشرا" لميدان الدكتور طه حسين “عميد الأدب العربي” أحد أهم الميادين بمحافظة المنيا والذي يعد رمزا للنجاح والتحدي.

وتحول ميدان الدكتور طه حسين الذى يقع على كورنيش النيل بين ديوان عام محافظة المنيا ومكتبة مصر العامة، إلى ملتقى الشباب والكبار والصغار يأتون إليه ويلتقطون الصور التذكارية ليس هذا فحسب بل أصبح معلما تصويريا كبيرا للعرائس ليلة الزفاف، فلا يخلو الميدان من حفلات الزفاف التى تأتى لالتقاط الصور والبهجة قبل العودة المنازل.



ولد الدكتور طه حسين فى عزبة الكيلو بالقرب من مدينة مغاغة الا انه أصيب بمرض فى عينه تسبب له فى فقدان البصر، وفقد طه حسين الأمل فى الرؤية من جديد، وهذا دفعه للالتحاق بكتاب القرية بناء على رغبة والده ثم أكمل تعليمه فى الأزهر وكان أحد تلامذه العديد من المشايخ المشهورين فى ذلك الوقت.



ولم تكن رحلة الدكتور طه حسين هادئة إنما كانت تمتاز بالإصرار والتحدي حيث التحق بالجامعة المصرية، ثم سافر بمنحة دراسية إلى أوروبا وأكمل دراسته فى جامعة " مونبيله" ودرس اللغات اللاتينية واليونانية والفرنسية، بجانب الأدب الفرنسى، ثم درس فى جامعة السربون بفرنسا.

وحصل هناك على شهادة الدكتوراه، وكانت رسالته عن ابن خلدون فى تلك الرحلة كان لابد من شريك يسانده فى حياته، فتزوج من السيدة " سوزان" التى كانت دافعا له بشكل كبير .



وبعد ذلك المشوار الطويل عاد الدكتور طه حسين إلى القاهرة وتقلد العديد من المناصب حيث عمل مدرسا لمادة التاريخ القديم بالجامعة ثم درس الأدب العربي حتى أصبح عميدًا لكلية الآداب، ثم عضوًا فى مجمع اللغة العربية، قبل أن يصير رئيسا لجامعة الإسكندرية وقد تم تعيينه وزيرا للمعارف من عام 1950م إلى 1952م.

وكانت حياته ثرية بالعديد من الجوائز التى حصل عليها ومنها جائزة الدولة للأدب، ومنح وسام قلادة النيل، فضلًا عن رئاسته مجمع اللغة العربية، ونيل شهادة الدكتوراه الفخرية، من جامعة مدريد، ورئاسته مجلس اتحاد المجامع اللغوية فى العالم العربي، كما رشحته الحكومة المصرية مرتين لنيل جائزة نوبل، ومثل مصر فى مؤتمر الحضارة المسيحية الإسلامية فى مدينة فلورنسا بإيطاليا سنة 1960، وانتخب عضوًا فى المجلس الهندى المصرى الثقافي، واختير عضوًا محكمًا فى الهيئة الأدبية الطليانية والسويسرية.



لم ينس طه حسين، بلده التى ولد فيها محافظة المنيا، وتحديدا عزبة الكيلو، لكنه اختار تونا الجبل لتكون استراحته هناك يستقبل فيها الزائرين ويقضى أوقاته.

وكان الدكتور طه حسين، يقيم حفلات السمر فى المساء بمعرفة العمال واهل المنطقه وحفلات الانشاد الدينى والفن الشعبى وكان يذبح لهم ويقدم لهم العشاء باللحوم والفته ويسمع منهم بعض القصص القصيره التى حدثت لهم او من التراث الشعبى القديم.



بعد رحلة طويلة مليئة بالانحازات والنجاحات توفى الدكتور طه حسين فى يوم الأحد 28 أكتوبر 1973م عن عمر يناهز 84 عام.