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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كشف طبي وأدوية بالمجان.. قافلة جديدة لخدمة أهالى قرية ابو خلقة بديرمواس

قافلة طبية من جامعة
قافلة طبية من جامعة المنيا

أطلقت جامعة المنيا برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئي الجامعة، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على قطاع شئون البيئة، قافلة طبية جديدة لقرية أبو خلقة التابعة لمركز ديرمواس، بهدف تقديم خدمات توعوية طبية وتوقيع الكشف على أهالي القرية، وصرف الادوية لهم بالمجان من خلال المنفذ الذي توفره الجامعة خلال القافلة. 

 

يأتي ذلك في إطار الدور الرائد التي تؤديه الجامعة علي الصعيدين التعليمي والخدمي لمجتمعها المحيط ، وما تحقق من جهد ملموس بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لخدمة أهالي القرى الأكثر احتياجاً .

 

أكد "عبد النبي"، أن جامعة المنيا تضع ضمن أولوياتها تعزيز دورها الخدمي بقري المحافظة ، وبلورة خطة متكاملة طوال العام لأطلاق العديد من القوافل المتكاملة ، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية، فضلاً عن تكثيف مشاركة كوادرها العلمية المتخصصة بما يدعم مستوي الرعاية الصحية والخدمات المقدمة بالقوافل، مشيراً أن القافلة الطبية لقرية "أبو خلقة" تأتي ضمن سلسلة من القوافل المتكاملة التي تطلقها الجامعة بشكل دوري ومستمر أسبوعيًا؛ وتشارك بها ضمن مبادرة حياة كريمة تحت رعاية رئيس الجمهورية.

 

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كما أوضح نائب رئيس الجامعة، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف على 375 حالة في 10 تخصصات طبية قدمها 17 طبيب وطبيبة، تحت إشراف الدكتور اسامة المنشاوي وكيل كلية الطب ومنسق عام قوافل جامعة المنيا، إلي جانب توفير العلاج والادوية للأهالي بالمجان من خلال فريق من كلية الصيدلة بإشراف من الدكتورة أمال كمال وكيل الكلية، إلى جانب تقديم أربعة ندوات توعوية لكلية التمريض بإشراف الدكتورة يسرية السيد وكيل الكلية، حول " مرض الهربس، والتدخين وأضراره، وكيفية التعامل مع حالات الحروق، والفحص الذاتي للثدي"، حيث شارك في التنظيم والتعاون خلال فعاليات القافلة فريق من طلاب اصدقاء البيئة من كليتي التربية الرياضية والتربية النوعية.

المنيا حياة كريمة الرعاية الصحية قافلة طبية قرى المحافظة جامعة المنيا نائب رئيس الجامعة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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