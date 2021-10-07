شوطة جامدة .. شوبير يكشف كواليس إصابة محمد الشناوي ومشادته مع الحضري.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم النادي الأهلي السابق، حقيقة الخلاف بين عصام الحضري مدرب حراس المرمى في المنتخب الوطني، والحارس محمد الشناوي .

وقال شوبير، في تصريحات عبر برنامجه «ملعب أون تايم» المذاع على قناة “أون تايم سبورتس”: كلام ما بين السطور، الحضري شاط كورة جت في فخذ الشناوي.. والشناوي شعر بلسعة جامدة في رجله ومقدرش يكمل المران".

وأكد شوبير أن محمد الشناوي قام بعمل أشعة الرنين والتي أكدت سلامته وقدرته على المشاركة في التدريبات والمباريات دون مشاكل ومن المتوقع أن يتواجد في تدريبات المنتخب غدا الخميس، بعد أن قام ببعض التدريبات التأهيلية بعد الاطمئنان بصورة عامة على حالته.



وأضاف شوبير، أنه لا يوجد خلاف بين الحضري والشناوي على الإطلاق والاستلطاف ده بتاع ربنا، مشيرا إلى أن المنافسة بينهما في الوقت السابق لا تؤثر على علاقتهما حيث أصبح الحضري مدربا لحراس منتخب مصر ودوره أن يوصل الحراس لأعلى مستوى.

" src=" ">