حكم التربح من اليوتيوب.. الإفتاء تحسم الجدل

حكم التربح من اليوتيوب .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “ ما حكم التربح من اليوتيوب ” ومن جانبه

قال الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن ما نعلمه عن موقع اليوتيوب أنه يعطي مالا على عدد المشاهدات ويشترط لنفسه حق الإعلان داخل الفيديو ولا يستطيع ناشر الفيديو التحكم في محتويات وموضوعات الإعلان وفيها الجيد والسيء لكن من المعروف أيضا أن اليوتيوب يقدم الإعلانات المناسبة لكل بلد.

وأوضح من خلال رده على سؤال “ ما حكم التربح من اليوتيوب ” أنه من هذا الجانب ومن هذا الفهم فان المال الذي يأتي من اليوتيوب حلال وليس محرما لأنه يكون على المشاهدات وليس على الإعلان وان كان هناك ملابسات أخرى فإننا نرجو ممن عنده دراية أكبر ان يمدنا بالتفاصيل لنصدر فتوي كاملة.

حكم أرباح التيك توك



ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالاً حول حكم أرباح التيك توك؟، مؤكداً أن حكم الأرباح من البرنامح يقع على كافة برامج التواصل الاجتماعي التي تعرض الفيديوهات ويشاهدها الناس.

قال الشيخ محمد العماوي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، في إجابته على السؤال خلال البث المباشر للمركز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إن هذا البرنامج وغيره من البرامج التي تقوم على التربح ويكون فيه ذلك التربح عن طريق كشف العورات والأفعال المحرمة فهو محرم".

وتابع العماوي، قائلاً: "أي شيء أو أي برنامج يعرض للناس أشياء محرمة، ويقوم على كشف العورات وانتهاك المحرمات فهو محرم بربحه وبذاته"، مشدداً أنه لا يجوز التربح من تلك البرامج مطلقاً قائلاً: "هناك أشياء جيدة في تلك البرامج لكنه لا يبيح لك التربح منه لأن قائم على انتهاك المحرمات فهو محرم".

أرباح اليوتيوب من الإعلانات حرام

وأضاف هيئة كبار العلماء في الأزهر، أن المنشئ للمحتوى لو كان غير قادر على التحكم في محتوى إعلانات اليوتيوب، وكانت هذه الإعلانات تروج لأمور محرمة، فإن أرباح اليوتيوب صارت حراما وعليه أن يستبرئ لدينه وعرضه من هذه الأرباح.

وأشار إلى أنه لا يجوز كذلك تحصيل أرباح اليوتيوب من الإعلانات المحرمة، والتصدق بها في أوجه الخير، فهو تخلص من المال الحرام.

وأوضح، أنه لو تحصل على هذا المال وقرر إنفاقه في عمل الخير، فهو بذلك ساعد على انتشار الفساد من ترويج هذه الإعلانات المحرمة.