حكم أرباح اليوتيوب من الإعلانات .. تحذير شديد من الأزهر

حكم أرباح اليوتيوب ، أفتى الدكتور فتحي عثمان الفقي، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن تقديم محتوى على اليوتيوب مفيد، لا حرج فيه شرعا.

حكم أرباح اليوتيوب من الإعلانات

وقال عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر، إن أرباح اليوتيوب من الإعلانات إذا كان فيها ترويج لأمر مشروع ومباح شرعا فلا مانع من التكسب وتحصيل أرباح اليوتيوب.

أرباح اليوتيوب من الإعلانات حرام

وأضاف هيئة كبار العلماء في الأزهر، أن المنشئ للمحتوى لو كان غير قادر على التحكم في محتوى إعلانات اليوتيوب، وكانت هذه الإعلانات تروج لأمور محرمة، فإن أرباح اليوتيوب صارت حراما وعليه أن يستبرئ لدينه وعرضه من هذه الأرباح.

وأشار إلى أنه لا يجوز كذلك تحصيل أرباح اليوتيوب من الإعلانات المحرمة، والتصدق بها في أوجه الخير، فهو تخلص من المال الحرام.

وأوضح، أنه لو تحصل على هذا المال وقرر إنفاقه في عمل الخير، فهو بذلك ساعد على انتشار الفساد من ترويج هذه الإعلانات المحرمة.

حكم أرباح اليوتيوب دار الإفتاء

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم أرباح اليوتيوب وهل هي حلال أم حرام؟

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن أرباح اليوتيوب تأتي من خلال رفع محتويات على يوتيوب وحينما تزيد أعداد المشاهدات عليها يمنح يوتيوب أموالا مقابل ذلك.

وأشار إلى أن الأصل في هذا المال حلال، إلا إذا كان هناك اتفاق على الإعلان لأشياء تغضب الله من خلال نشر أمور لا يليق نشرها.



وتابع: ما دام فى إطار المسموح به قانونا، والإجراءات التى ليس فيها خروج عن اللوائح، وليس فيه استيلاء على ملكية الغير الفكرية، وكان فى إطار ما أبحه الشرع، ولم يخرج عن حدود الشريعة فهو جائز ولا حرمة فيه شرعا.

حكم أرباح التيك توك



ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالاً حول حكم أرباح التيك توك؟، مؤكداً أن حكم الأرباح من البرنامح يقع على كافة برامج التواصل الاجتماعي التي تعرض الفيديوهات ويشاهدها الناس.

قال الشيخ محمد العماوي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، في إجابته على السؤال خلال البث المباشر للمركز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إن هذا البرنامج وغيره من البرامج التي تقوم على التربح ويكون فيه ذلك التربح عن طريق كشف العورات والأفعال المحرمة فهو محرم".

وتابع العماوي، قائلاً: "أي شيء أو أي برنامج يعرض للناس أشياء محرمة، ويقوم على كشف العورات وانتهاك المحرمات فهو محرم بربحه وبذاته"، مشدداً أنه لا يجوز التربح من تلك البرامج مطلقاً قائلاً: "هناك أشياء جيدة في تلك البرامج لكنه لا يبيح لك التربح منه لأن قائم على انتهاك المحرمات فهو محرم".