القبض على شخص غسل 3 ملايين جنيه

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 3 مليون جنيه متحصلة من إختلاسه مبالغ مالية من إحدى شركات تمويل المشروعات.

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بالإسماعيلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من إختلاسه مبالغ مالية من إحدى شركات تمويل المشروعات محل عمله ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشأت التجارية – شراء السيارات).



قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (3 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.