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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر سكودا سكالا موديل 2022 في مصر | صور

سعر سكودا سكالا موديل
سعر سكودا سكالا موديل 2022 في مصر

يعتبر السوق المصري منفذاً مميزاً للعديد من علامات السيارات الشهيرة، التي تتنافس فيما بينها لتقديم أفضل الإصدارات لتلبي رغبات المستهلكين، و من بين هذه الشركات تأتى سكودا بطرازها الأنيق " سكالا "موديل 2022 في السوق المصري.

طرحت سيارة سكودا سكالا موديل 2022 بشاشة تعمل بالمس بقياس 8 بوصة، نظام ترفيهي مكون من عدد 2 مدخل USB خلفي، يمكن ربط مع أجهزة الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وحساسات مطر.

تعمل سيارة سكودا سكالا موديل 2022 على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وزودت بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة قدرها 110 حصان، و156 نيوتن . متر من عزم الدوران، تقترن ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، وتتسارع السيارة من 0 الي 100 كيلو في خلال 10 ثوان.

تتزين سيارة سكودا خارجياً بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، وعجلات رياضية بقياس 16 بوصة، إضافةً إلى التجهيزات الداخلية مثل خاصية تفعيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، ومثبت سرعة، ومستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة ولزيادة عنصر الأمان.

دعمت سيارة سكودا سكالا موديل 2022  بباقة متنوعة من مواصفات الأمن والسلامة، مثل أبرزها الوسائد الهوائية AIRBAGS، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، و نظام الفرامل ABS المانعة للانغلاق، و نظام متابعة ضغط الإطارات، و نظام المساعدة على صعود المرتفعات HHC، نظام الغلق الالكتروني للفرامل، و نظام حماية السيارة من السرقة. 

أسعار سكودا سكالا موديل 2022 :

الفئة الأولى AMBITION بسعر 365 ألف جنيه.

الفئة الثانية STYLE  بسعر 435 ألف جنيه.

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