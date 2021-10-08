صباح البلد يستعرض احتفالية جهاز حدائق أكتوبر بذكرى العبور

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد" احتفالية جهاز مدينة حدائق أكتوبر بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور كبري قيادات هيئة المجتمعات العمرانية، وعدد كبير من رؤساء أجهزة المدن الجديدة.

وشارك في الاحتفالية المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس محمد مصطفي ، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، وعدد كبير من رؤساء أجهزة المدن الجديدة، منهم المهندس خالد سرور، رئيس جهاز القري السياحية، والمهندس سيد همام، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، والمهندس مجدى فرحات، رئيس شركة العاشر التابعة لوزارة الإسكان، والمهندس طارق شكرى، عضو مجلس النواب.



وقال عبد المطلب عمارة، نائب رئيس المجتمعات العمرانية، إن الكل يحتفل بنصر أكتوبر المجيد، متابعا: ذكرى خاصة ويجب على الكل الاحتفال بها.



وأضاف محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن الجهاز يشارك المصريين بذكرى أكتوبر، وذلك من خلال إقامة احتفالية.