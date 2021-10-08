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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لا أهتم بقصر قامتي.. أبرز تصريحات محمد هنيدي مع منى الشاذلي

محمد هنيدى
محمد هنيدى

حل الفنان محمد هنيدي، ضيفا على برنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي، ونستعرض لكم أبرز تصريحاته من خلال التقرير التالي:

 

أبرز تصريحات محمد هنيدي

قال الفنان محمد هنيدي، إنه قام بشراء شقة فى العجمي بـ 10 جنيهات، موضحًا أنه كان يتمنى الحصول على غرفة، وكرم ربنا عليه وفر له شقة بـ 10 جنيهات.


ولفت هنيدي إلى أنه فى أثناء سيره فى الشارع، ومعه أحد الأصدقاء، قال له إنه يمتلك شقة دور أرضي، وعرض عليه الشراء، وبعد أن أكد له انه لا يمتلك أموالا حصل على 10 جنيهات وكتب له الشقة، وبعد ذلك قام بتقسيط ثمن الشقة.


وتحدث عن موقف مرعب له أثناء شراء فيلا، وقال " كان معايا الفنان محمود عبد الغفار، وكنا نتحدث عن شراء فيلا وقال إنه يعلم مكان فيلا، وعندما ذهب معه هو و زوجته وجدها مغلقة".


وأشار إلى أنه دخل الفيلا من فوق البوابة، وكان سيضرب لولا أن وجد سيدة كبيرة شاهدته فى التلفزيون.


قال الفنان محمد هنيدي، إن أسرته أصبحت تظهر معه بعد كبر سنهم، وعلق على قصر قامته وأكد: "بواجه الكاميرات مع ناس طولى.. الموضوع ده مبقاش يشغلنى".


وعرضت الإعلامية منى الشاذلى، مقطع فيديو من العرض الخاص لفيلم الإنس و النمس، وظهور عائلة محمد هنيدي.
 

قال هنيدي، إنه فى أثناء تصوير مشهد الطيران فى الجو، بفيلم: "فول الصين العظيم" قالولى: "تعالى يا حمادة عايزينك في شوت".

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وأضاف خلال حواره ببرنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنه كان فى حالة توتر شديد أثناء التصوير.


ولفت إلى أنه ترك مكان التصوير وظل يتمشي لبعض الوقت، وفى لحظة ما شاهد رجلا طويلا قال له "إنما المؤمنون إخوة" وقلت له: "ونعم بالله".

 

قال الفنان محمد هنيدي، إنه قام بعمل أفلام كثيرة أكشن، موضحًا أنه فى فيلم فول الصين العظيم، قام بمشاهد لا يستطيع أحد القيام بها.

 

وأضاف هنيدي خلال حواره ببرنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن هناك مشهدا له فى فول الصين العظيم، يطير فى الهواء 25 مترا، وهناك قنبلة تنفجر فى الخلف وتابع:" كانوا بيكلمونى على المشهد ده زى اللى بيعزمونى على الغدا".
 

قال الفنان محمد هنيدي، إن معظم عائلته كانوا ضباط بالشرطة، وانه كان يتمنى الانضمام لـ كلية الشرطة.

وأضاف محمد هنيدي خلال حواره ببرنامج " معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن خاله وقف بجواره، وعندما علم برغبتى فى الانضمام لـ كلية الشرطة ظل يضحك.


ولفت إلى أنه ظل يتدرب على يد شخص يدعى عم صلاح ، معلقًا :" كان بيدربنى ويخلينى أشيل حديد ثقيل، وأبايا كان بيقوله هتقصر الواد".


ودخل هنيدي فى حالة ضحك على التعامل معه فى الاختبارات، وقال :" أول ما الضابط شافنى قالى تعالى ده هيخلص على طول".
ولفت إلى أنه لحطة الدخول على مقاس الطول، قام بخفض المقاس كثيرًا، وقال له صعب تدخل كليه الشرطة، أنت محتاج استثناء من رئيس جمهورية.
 

عرضت الإعلامية منى الشاذلي، خلال تقديمها برنامج معكم المذاع على قناة سي بي سي،  مقطع فيديو عالمي لـ محمد هنيدي، والفيديو بـ عنوان " هنيدي يتفوق على نجوم كرة القدم العالميين".


قال الفنان محمد هنيدي، إنه كان متواجد فى احتفالية مع نجوم كرة القدم فى العالم، وكان هناك حارس مرمي ولكن ريبورت، والنجوم كانوا يرسلون الكرة عليه و الجسم الآلي يصدها.


ولفت إلى أن الجميع كان يرسل الكرة فى المناطق العالية، وبعد أن قام بضرب الكرة فى الأرضى دخلت الجول.


وأشار إلى أن نجوم العالم كانوا يسالون عليه، وفى أى ناد كنت ألعب.

علق الفنان محمد هنيدي، على مشاركته فى مبادرة حياة كريمة، وكونه أحد سفراء المبادرة، وقال: إنه فى بداية التواصل معه وافق على الانضمام.

وأضاف محمد هنيدي خلال حواره ببرنامج " معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن الجميع يكون سعيد بالمشاركة فى عمل خير، و المشاركة فى مبادرة تغير من حياة المواطنين.


ولفت إلى أنه قام بالتصوير فى الحملة بمشاركة الفنانة منى زكي، موضحًا أنه كان يصور علم، ولكنه شارك فى المبادرة.


وأوضح أن مبادرة حياة كريمة تهتم بالكم و الكيف، وتحسين الحياة.
 

علق الفنان محمد هنيدي، على تفاعله على السوشيال ميديا:" وقال فى ناس مش بنشوفهم و بنحاول نتواصل معهم عبر السوشيال ميديا".

ولفت إلى أنه يحب السوشيال ميديا، ويتفاعل مع جميع النجوم.

 

قال الفنان محمد هنيدي، إن أسرته أصبحت تظهر معه بعد كبر سنهم، وعلق على قصر قامته ، وأكد: "بواجه الكاميرات مع ناس طولى.. الموضوع ده مبقاش يشغلنى".

 

محمد هنيدي الإعلامية منى الشاذلي منى الشاذلى معكم الفنان محمود عبد الغفار

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