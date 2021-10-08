في ذكرى ميلاد أحمد مظهر.. قصة قتل ابنه لصديقه وتفاصيل خلافه مع سعاد حسني

يحل اليوم الجمعة، 8 أكتوبر ذكرى ميلاد الفنان أحمد مظهر، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1917، ورحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ85 عامًا، في 8 مايو عام 2002.

ولد الفنان أحمد مظهر، في حي العباسية بالقاهرة، والتحق بالمدرسة العسكرية ثم ضابط بها، وكان يدرس في نفس دفعة الرؤساء الراحلين، جمال عبد الناصر، ومحمد أنور السادات، وبعد تخرجه كان ضابطًا في سلاح المشاة، ثم انتقل لينضم إلى سلاح الفرسان، وترقى حتى شغل منصب قائد وحدات الفرسان الخاصة في عام 1956.



أحمد مظهر

وعلى الرغم من نجوميته الكبيرة التي حققها أحمد مظهر، إلا أنه فكر في الاعتزال في أشد توهجه، بعدما فوجئ بإصرار سعاد حسني، علي أن يسبق اسمها اسم "مظهر"، ويكون اسمها هو الأول على أفيش أحد الأفلام.

وبسبب إصرار سعاد حسني، فكر أحمد مظهر، في الاعتزال بشكل جدي، وشرع في فتح ورشة "ميكانيكا" لتصليح السيارات في منزله بمساعدة بعض من أصدقائه، إذ كان معروفا عنه شغفه الشديد بالميكانيكا وتصليح السيارات.

أحمد مظهر وسعاد حسني

وعقب تك الأزمة، تراجع أحمد مظهر، عن قرار الاعتزال وظل لسنوات يشترك بأعمال فنية تليفزيونية وسينمائية، وقام أيضا بالتعاون مع سعاد حسني، في فيلمهما الأشهر "شفيقة ومتولي" عام 1978.

تعرض الفنان أحمد مظهر، لمواقف عديدة وواجهته صعوبات نفسية وتحديات قضت على معنوياته تماما، ومن أبرزها يوم أطلق ابنه الوحيد "شهاب" الرصاص بطريق الخطأ فقتل أحد أصدقاء والده.

وكانت تلك الواقعة من أهم الأسباب الرئيسية لانفصال أحمد مظهر، عن حب عمره الوحيد السيدة هدايت زوجته وأم أبنائه الأربعة حيث أنجب منها ثلاث بنات وولد.

وكان الفنان أحمد مظهر ترك مسدسه الميري في المنزل وهو محشو بالذخيرة الحية، وقام ابنه شهاب باللهو به مع صديق والده الأمر الذي أدي إلي مقتل صديق الفنان، عن طريق الخطأ فحدث خلاف كبير بين مظهر وزوجته وتبادلا الاتهامات لتحميل كل منهما المسؤولية للآخر إلا أنها لم تتحمل هذا الوضع وتم الانفصال بينهما.



بينما رحل أحمد مظهر في 8 مايو عام 2002، إثر إصابته بالتهاب في الصدر وسرعة في ضربات القلب ليرحل بمستشفى الصفا بالمهندسين عن عمر ناهز 85 عاما.

