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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاده.. الوجه الآخر للفنان أحمد مظهر الشركسي الذي تميز بأخلاق الفرسان

الراحل أحمد مظهر
الراحل أحمد مظهر

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد مظهر، الذي ولد عام 1917، في حي العباسية بالقاهرة لأسرة راقية، تعود لأصول شركسية. 

أحمد مظهر

معلومات عن أحمد مظهر 

تعلم أحمد حافظ مظهر الانضباط منذ صغره، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1938، بعدما ألحقته أسرته بالكلية الحربية. 

التحق أحمد مظهر بسلاح الفرسان والمشاة، وتدرج حتى تولى قيادة مدرسة الفروسية، وهو دفعة الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر، ومحمد أنور السادات.

الراحل أحمد مظهر 

عرف أحمد مظهر داخل الكلية الحربية بـ "البرنس"، لوسامته وأخلاقه وانضباطه، كما كان يجيد التحدث بالعديد من اللغات ومثقف في مجالات مختلفة. 

دخل أحمد مظهر المجال الفني عبر بوابة المسرح، بعدما قدمه زكي طليمات في مسرحية الوطن، ثم عرض عليه المخرج إبراهيم عز الدين المشاركة فى فيلم " ظهور الإسلام" عام 1951 فى دور عمرو بن هشام.

توقف أحمد مظهر عن التمثيل فترة، حتى استقال من القوات المسلحة، وترك لبساه العسكري، فرشحه زميله يوسف السباعي للظهور في فيلم رد قلبي عام 1957.

أحمد مظهر وفاتن حمامة 

لا يعرف الكثيرون أن البرنس أحمد مظهر، له تجربة إخراجية مع فيلمين كتبهما بنفسه، وهما نفوس حائرة وحبيبة غيري. 

أيضا كان لأحمد مظهر تجربة للمشاركة في فيلم أجنبي مع الفنان بيتر جريفز وكاميرون ميتشل وهو The Guns and the Fury، عام 1981.

حاز أحمد مظهر على أكثر من 40 جائزة في تاريخه، داخل وخارج مصر، كما  ترشح فيلمه دعاء الكروان لجائزة أحسن فيلم في مهرجان برلين. 

احمد مظهر أفلام أحمد مظهر ذكرى ميلاد أحمد مظهر سلاح الفرسان دعاء الكروان

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