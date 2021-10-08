ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين بدائرة مركز شرطة الخانكة تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة الهيروين والحشيش والبودرة، وبحوزتهم أسلحة نارية لحماية نشاطهم الإجرامى وذلك فى إطار جهود المديرية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية وملاحقة العناصر الإجرامية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على المضبوطات وارسالها الى المعمل الجنائى لفحصها.

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تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود معلومات لمباحث المركز بقيام عاطلين مقيمان بدائرة المركز بترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.



وعلى الفور انتقل فريق من المباحث الجنائية بالمركز وتمكنوا من ضبط "أيمن س ح" 33 سنة عاطل سبق اتهامه فى قضية مخدرات و"بسام ف م" 33 سنة عاطل و"طه ص ع" 25 سنة عاطل.



وضبط بحوزة المتهمين 2 سلاح نارى فرد خرطوش و4 طلقات من ذات العيار، وكمية من البودر المخدر 600 جرام و200 جرام من مسحوق الهيروين المخدر، و150 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى 2400 جنيه وسلاح أبيض مطواة وميزان حساس و3 هاتف محمول.



وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى والأبيض لحماية تجارتهم والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم، وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.