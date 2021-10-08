ديانا حداد تكشف عن رأيها فى محمد رمضان وأغاني المهرجانات.. فيديو

كشفت الفنانة ديانا حداد، عن رأيها فى الأغانى التى يقدمها محمد رمضان مؤخراً، وذلك خلال لقاء مصور مع موقع "صدى البلد".

وقالت ديانا حداد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: محمد رمضان له أسلوب الخاص واتمنى له التوفيق.

وأضافت ديانا حداد: أحترم الفنان الذى يكون على علم بالخط المناسب له فى الأغانى التى يقدمها، ومحمد رمضان له أسلوب محدد.

وعن رأيها فى أغانى المهرجانات التى انتشرت مؤخراً، تقول ديانا حداد: تلك الأغانى موجودة منذ فترة طويلة وبعض منها حقق نجاحاً كبيراً ووصل إلى كل المستعمين فى الوطن العربى.

وتابعت ديانا حداد قائلة: “الأهم حين يقدم الفنان أغانى شعبية أو ما تسمى بأغانى المهرجانات أن يختار فكرة جديدة وكلمات جيدة وليست دون المستوى”.

المشاركة فى أحتفالات 6 أكتوبر :

وكانت قد أكدت الفنانة ديانا حداد سعادتها بالتطور الملحوظ في مصر في مجالات الطرق والكبارى ، مؤكدة أن الشعب المصري يستحق هذا التقدم الذى يشهده وطنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة البلاد.

وتابعت الفنانة ديانا حداد مصر في قلوب كل العرب وسعداء لكم ، وهذا الشعب المضياف الكريم يستحق التطور الملحوظ.

وأضافت ديانا حداد : سعيدة بالمشاركة في احتفالات السادس من أكتوبر ، فقد قدمت لنا مصر الكثير، ويجب أن نشارك شعبها في احتفالاته.

وكان قد أحيا عدد من الفنانون أوبريت غنائيا بعنوان "كمل عبورك" و منهم ديانا حداد، تامر حسنى ، المطرب “ أبو ” ، ومصطفى حجاج ، ريهام عبد الحكيم ، المطربة بلقيس وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن فعاليات الندوة التثقيفية " العبور إلى المستقبل" بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد .

وانطلقت يوم الاربعاء الماضى فعاليات صباح اليوم الندوة التثقيفية " العبور إلى المستقبل" بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى .