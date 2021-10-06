مصر تشهد تطورا ملحوظا.. ديانا حداد: الغناء أمام الرئيس السيسى شرف لي

أكدت الفنانة ديانا حداد سعادتها بالغناء في احتفاليه نصر السادس من أكتوبر والتي أقيمت اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت ديانا حداد في تصريحات خاصة لصدي البلد ، ليا الشرف بالغناء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم ، حيث قدمت اغنيه منفردة بالإضافة إلي مشاركة عدد من الفنانين في اوبريت غنائى .

وتابعت الفنانة ديانا حداد أنها لا تسطيع أن تتأخر عن المصريين في المشاركة في أي احتفال وطني ، مؤكدة أن مصر تشهد تطور ملحوظ في مجالات عدة منها الطرق والكبارى.

أحيا عدد من الفنانون أوبريت غنائى بعنوان "كمل عبورك" و منهم ديانا حداد، تامر حسنى ، المطرب “ أبو ” ، ومصطفى حجاج ، ريهام عبد الحكيم ، المطربة بلقيس وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن فعاليات الندوة التثقيفية " العبور إلى المستقبل" بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد .



وانطلقت اليوم فعاليات صباح اليوم الندوة التثقيفية " العبور إلى المستقبل" بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى .