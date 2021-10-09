عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ديانا حداد: بحب الكشرى والفطير المشلتت وأمارس الرياضة للحفاظ على وزني.. فيديو

ديانا حداد
ديانا حداد

أكدت الفنانة ديانا حداد أنها تفضل العديد من الأكلات المصرية وعلى رأسها الكشرى والفطير المشلتت ، وذلك خلال حوار أجرته مع كاميرا موقع صدى البلد .


وتابعت "ديانا حداد" فى تصريحات خاصة قائلة: لا أميل إلى تناول الأكلات الدسمة، ولكن الكشرى والفطير المشلتت هم الأكلات المقربة إلى قلبى .


وتضيف أتبع نظام غذائى منذ فترة يعتمد على تناول الكميات القليلة من الطعام للحفاظ على وزنى  ، بالإضافة الى ممارستى الرياضة بشكل يومى .

 


تفاصيل دويتو جديد


و كانت قد كشفت الفنانة ديانا حداد، عن استعدادها لطرح دويتو جديد خلال الفترة القادمة مع نجم عربى كبير إلا إنها تكتم على تفاصيله حتى اقتراب موعد طرحه.


 

وقالت ديانا حداد ، أن عصر الدويتو لم ينتهى والدليل على ذلك نجاح عدد من الثنائيات مثل أغنية سعد لمجرد ومحمد رمضان.

 

وعن ما تشهده الممكلة العربية السعودية من انفتاح خلال الفترة الماضية، قالت ديانا حداد: “سعيدة بحالة الانفتاح التى تشهدها الممكلة العربية السعودية والشعب السعودي يقدر الفن والفنانين منذ عهود طويلة، ويستحق هذا التطور والانفتاح الذى جاء فى وقته”.

 

وأضافت: “شاركت منذ عامين فى موسم الرياض، واتمنى خلال الفترة المقبلة لقاء الشعب السعودى فى مواسم وحفلات أخرى”.


أغانى المهرجانات : 
 

وكشفت الفنانة ديانا حداد ديانا حداد فى تصريحات سابقة ، عن رأيها فى الأغانى التى يقدمها محمد رمضان مؤخراً، وذلك خلال لقاء مصور مع موقع "صدى البلد".

 

وقالت ديانا حداد: محمد رمضان له أسلوب الخاص واتمنى له التوفيق.

 

وأضافت ديانا حداد: أحترم الفنان الذى يكون على علم بالخط المناسب له فى الأغانى التى يقدمها، ومحمد رمضان له أسلوب محدد.

 

وعن رأيها فى أغانى المهرجانات التى انتشرت مؤخراً، تقول ديانا حداد: تلك الأغانى موجودة منذ فترة طويلة وبعض منها حقق نجاحاً كبيراً ووصل إلى كل المستعمين فى الوطن العربى.

 

وتابعت ديانا حداد قائلة: “الأهم حين يقدم الفنان أغانى شعبية أو ما تسمى بأغانى المهرجانات أن يختار فكرة جديدة وكلمات جيدة وليست دون المستوى”.

 

ديانا حداد محمد رمضان سعد لمجرد كشري نظام غذائى موقع صدى البلد النظام الغذائي

ترشيحاتنا

سنفعلها يا أولاد.. كارلوس كيروش: أداءكم عظيم وفخور بيكم وبروحكم الكبيرة

دعاء بداية العام الدراسي الجديد للأبناء والمعلمين

احذر.. عقوبات التزوير في القانون تصل للسجن المشدد 10 سنوات

«تويتر» يختبر ميزة جديدة لمستخدمي آيفون وأندرويد

الدبلومات الفنية 2021| اليوم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتقليل الاغتراب.. اعرف الرابط

لمحبي السيارات الكهربائية.. سعر ومواصفات تسلا 3 موديل 2021 في الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبورة ورياح.. استقرار درجات الحرارة عند 30 بالقاهرة خلال طقس غد

الخطيب يغادر مباراة منتخب مصر وليبيا

وزير التعليم ينفي تخفيض مدة الحصص لـ 35 دقيقة وانتهاء اليوم الدراسي 11 صباحا

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

ظاهرة فلكية.. تساقط "شهب التنين" في سماء مصر

تعديل مدة غلق المدارس أو الفصول حال ظهور كورونا لتصبح أسبوعين وليس 28 يوما

محمد صلاح يخضع لكشف المنشطات بعد مباراة مصر وليبيا

هل الموت يوم الجمعة ينجي من عذاب القبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلطة ليبيا للفوز على مصر.. لماذا يتحدى كليمنتي مدرب الفراعنة ويعده بالهزيمة؟

أحمد مظهر.. لماذا انفصل الفارس عن أم أولاده بعد مقتل صديقه على يد ابنه؟

حكاية السهرة.. «هزمنا كوتوكو».. كيف احتفل أهالي أسوان بلقب الأهلي الأفريقي بعد مباراة الرعب؟

"أوتوستراد" تعزف ألبومها الجديد في حفلها بساقية الصاوي .. صور

فيديو

اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلفة.. كواليس عالم أسرار أبناء عمرو دياب

موجة غير مسبوقة.. البرازيل تشهد عواصفا رملية تخلف 6 ضحايا

كان نفسي أطلع ضابط .. محمد هنيدي يفجر تصريحات نارية

فيديوجراف.. جسدك في خطر.. فتاة تروي مأساتها بسبب ملابسها الضيقة

المزيد

ساحة رأي

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

بيري محمد تكتب: ماهية كرة القدم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ركن الإسلامي الثاني

أحمد شيخو يكتب: «أوجلان».. فلسفة الحياة الحرة والسلام

د. سلامة عمر يكتب: التحول الرقمي.. مدخل لجودة التعليم الأزهري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

نهال علام

«السادات».. رجل الحب والحرب

اﻟﻤﺰﻳﺪ