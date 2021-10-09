عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلف خطوط العدو.. كيف دعم أهالى سيناء أفراد جهاز الاستطلاع | فيديو

اللواء احمد ابراهيم
اللواء احمد ابراهيم كامل

قال رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق اللواء أحمد إبراهيم كامل إنه كانت هناك أهمية كبرى لعملية التدريب لجهاز الاستطلاع فى هذا الوقت، وكان يتم تدريب جميع عناصر جهاز الاستطلاع فى كيفية استخدام الأجهزة والمعدات لجمع المعلومات، كما أنه يوجه االشكر لأهل سيناء الحبيبة، الذين كان لهم دور هام جدا فى جمع المعلومات، ودعم عناصر الاستطلاع التى كانت تعمل خلف خطوط العدو.

وأضاف رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق اللواء أحمد إبراهيم كامل، خلال حواره فى برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر التلفزيون المصرى، أن هناك منظمة مجاهدى سيناء، التى كانت تجمع العديد من المعلومات عن العدو، وتقوم بارسالها إلى المخابرات، وبنفس الوقت ساعدت عناصر الاستطلاع أن تستمر فى مهامها لمدة أطول من الوقت.

وأشار رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق اللواء أحمد إبراهيم كامل، إلى أنه كان هناك اتصال وتعاون بين جهاز الخدمة السرية وبين بدو سيناء، حيث  كان بدو سيناء يمدون أفراد جهاز الاستطلاع الذين يعملون خلف الخطوط بـ مواد الاعاشة، حتى تستطيع تلك العناصر أن تنفذ مهامها لمدة طويلة.

وأكد  أن هناك دورا هاما جدا لادارة المخابرات  فى جمع المعلومات، وخاصة بعد وقف اطلاق النار سنة 70، وكانت إسرائيل فى هذا الوقت قد  قامت ببناء خط بارليف 2، التى وصلت تكلفته لـ 300 مليون دولار، بالاضافة أنها استخدمت قضبان السكة الحديد، التى امتدت من القنطرة شرق حتى غزة، وكان يقومون ببناء عمق التحصينات لأكثر من 35 كيلو.

وأوضح  أن جهاز الاستطلاع تجاوز كل هذه التحديات، وقام بتغطية هذا العمق، ووصلت إلى ملعومات دقيقة جدا، خلال عمليات الخداع الاستراتيجي، ورصدت هل اكتشف العدو اجراءات تحول الجيش المصرى للهجوم او لم يكتشف، كما أنها ترصد ايضا رد فعل العدو اثناء اكتشافه لاجراءات الهجوم.

جهاز الاستطلاع التلفزيون المصري الجيش المصري السكة الحديد التحديات مليون دولار المخابرات

ترشيحاتنا

تسريبات باندورا تهدد بعزل رئيس دولة ووضعه في السجن.. ما القصة؟

46 قتيلا و143 مصابا.. ارتفاع عدد ضحايا تفجير مسجد قندوز بـ أفغانستان

يبدأ طرح 13 أكتوبر.. وان بلس تعلن عن مواصفات هاتف OnePlus 9RT

ميسي يستبعد تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية

مدبولي يتابع إجراءات وزارة البيئة لمواجهة نوبات تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى والدلتا

طريقة عمل الجبنة القديمة.. وفوائد مذهلة ستجعلك تتناولها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يصرف نصف مليون جنيه لكل لاعب مكافأة الفوز باللقب العاشر لدوري أبطال أفريقيا

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

الخطيب يغادر مباراة منتخب مصر وليبيا

شبورة ورياح.. استقرار درجات الحرارة عند 30 بالقاهرة خلال طقس غد

وزير التعليم ينفي تخفيض مدة الحصص لـ 35 دقيقة وانتهاء اليوم الدراسي 11 صباحا

أُتهم بالخيانة وعدم الكفاءة.. وفاة أول رئيس لإيران في منفاه بفرنسا

شاهد| آخر تطورات واقعة العثور على آلاف من عبوات لقاح كورونا بجوار ترعة مياه.. تفاصيل

ماذا يقرأ في صلاة الفجر بعد سورة الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. سيارة تسلا ترى العفاريت .. سائق توكتوك يدخل موسوعة جينيس .. أسد في حمام عمومي .. ورجل يحمم ثعبان كوبرا

بتشوف العفاريت.. سيارة تسلا تحذر صاحبها من وجود شبح أمامه في المقابر|شاهد

شاهد.. رجل يحمم ثعبان كوبرا ضخم ويسقيه الماء|فيديو

بسبب لقاح كورونا.. انسحاب ملكة جمال العالم من المسابقة وسط صدمة مشجعيها

فيديو

في بحر الصين الجنوبي .. غواصة أمريكية تصطدم بجسم مجهول

اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلفة.. كواليس عالم أسرار أبناء عمرو دياب

موجة غير مسبوقة.. البرازيل تشهد عواصفا رملية تخلف 6 ضحايا

كان نفسي أطلع ضابط .. محمد هنيدي يفجر تصريحات نارية

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

بيري محمد تكتب: ماهية كرة القدم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ركن الإسلامي الثاني

أحمد شيخو يكتب: «أوجلان».. فلسفة الحياة الحرة والسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

اﻟﻤﺰﻳﺪ