بعد البطولة العربية للسلة.. أهلي 2001 و2005 يحققان إنجازا جديدا

حقق فريق الشباب مواليد “2001 و2005”، إنجازاً جديداً في دوري الجمهورية وافتتاح بطولة الجمهورية مساء اليوم .

أهلي 2001 يفوز على غزل المحلة برباعية في دوري الجمهورية

نجح فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2001 في الفوز على مضيفه غزل المحلة، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، بمدينة المحلة، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري الجمهورية للشباب.

بدأ «أهلي 2001» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أشرف «كوتو».

الدفاع: جلال فارس - حمدي ياسر - محمد المغربي - محمد أشرف.

الوسط: أحمد أشرف - كريم سعد الله - محمد رضا - أحمد عربي - أحمد سيد غريب.

الهجوم: علي عمرو.

وفي الشوط الثاني شارك محمد ياسر بدلًا من أحمد عربي، وطه محمود بدلًا من غريب، ومحمد خالد العائد من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي بدلًا من علي عمرو.

افتتح جلال فارس التسجيل لـ«أهلي 2001» في الدقيقة ١٣، وأضاف محمد المغربي الهدف الثاني في الدقيقة ١٦، قبل أن يقلص أصحاب الأرض الفارق بهدف في الدقيقة ٢٠، وينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي ٢-١.

وفي الشوط الثاني أضاف محمد رضا الهدف الثالث لـ«أهلي 2001» في الدقيقة ٦٢، قبل أن يسجل المغربي هدفه الثاني والرابع للأهلي في الدقيقة ٨٩ من عمر المباراة التي انتهت بفوز الأهلي ٤-١.

بهذا الفوز رفع فريق «أهلي 2001» رصيده إلى ٦ نقاط، بعدما فاز في الجولة الأولى على الشرقية للدخان ٥- صفر، وفاز اليوم على غزل المحلة ٤-١، مسجلًا ٩ أهداف مقابل هدف واحد في مرماه.

ويسعى «أهلي 2001» لتحقيق نتائج مميزة بدوري الجمهورية سعيًا للحفاظ على لقب البطولة، الذي فاز به في الموسم الماضي.

ويضم الجهاز الفني لفريق «أهلي 2001 » كلا من عمرو أنور مديرًا فنيًّا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عبد الله إداري الفريق، وحسن فاضل طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال، ومحمد السيد أخصائي التدليك.

أهلي 2005 يفوز على الشرقية للدخان 3-2 في افتتاح بطولة الجمهورية



فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد 2005، على ضيفه الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الأولى من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: يوسف جمال - عبد الله بستانجي - معتز محمد - طارق فوزي.

الوسط: أحمد وحيد - محمد رأفت - يوسف عفيفي.

الهجوم: أحمد عزت - محمد محمود «الوحش» - أحمد فكري.

وشارك سيف أيمن بدلًا من يوسف عفيفي، وفارس خالد بدلًا من أحمد عزت، وعمرو خالد بدلًا من يوسف جمال.

افتتح الشرقية للدخان التسجيل خلال الدقيقة ٤٢ من زمن المباراة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدمه بهدف دون رد.

وفي بداية الشوط الثاني تعرض طارق فوزي الظهير الأيسر لـ«أهلي 2005» للطرد، بعدما عرقل مهاجم الشرقية للدخان وهو في طريقه إلى المرمى، وبعد الطرد بلحظات نجح عبد الله بستانجي في تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة ٥٣، بعد مراوغة أحد المدافعين وتسديدة صاروخية في المرمى.

وفي الدقيقة ٦٢ سجل أحمد عزت الهدف الثاني لـ«أهلي 2005» برأسية، قبل أن يضيف يوسف جمال الهدف الثالث بتسديدة مباشرة من الركلة الركنية في الدقيقة ٦٥، وقلص بعدها الشرقية للدخان الفارق في الدقيقة ٧٣، بعد انفراد أحد المهاجمين بحارس الأهلي، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي ٣-٢.

فريق أهلي 2005 بقيادة مديره الفني شريف عبد الفضيل حصد بذلك أول ٣ نقاط، في مشاركته الأولى ببطولة الجمهورية، حيث سبق له فقط المشاركة في بطولة منطقة القاهرة، ويسعى الفريق لتحقيق نتائج مميزة لكي ينافس على تحقيق اللقب.

وخاض فريق 2005 بالأهلي سلسلة مباريات ودية خلال فترة الإعداد، بهدف تجهيز اللاعبين بشكل قوي، قبل الدخول في المنافسات الرسمية ببطولة الجمهورية، حيث فاز على النصر للتصدير بنتيجة ١٢- صفر، وعلى سيراميكا كليوباترا ٣- صفر، وتعادل مع النجوم سلبيًّا، ثم فاز على دجلة ٢-١، وأخيرًا على مصر المقاصة ٢- صفر.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلًّا من شريف عبد الفضيل مديرًا فنيًّا، وإسحق أول مدربًا مساعدًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وعبد الله سمير مخطط أحمال، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وعبد الحميد حسين أخصائي التدليك.