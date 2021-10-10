أحمد فؤاد سليم : يناشد وزيرة التضامن بتبني فكرة حكاية"رق الحبيب"

قال الفنان أحمد فؤاد سليم ان حكاية "رق الحبيب " تعبر عن واقع نعيشه وترصد ملامحه ومشاكله وتحدياته ، حيث تدور احداث المسلسل حول شخصية انسان فقير يشاء القدر ان يحب انسانة اغني منه كثيرا وفي وسط اجتماعي مختلف ، و لم يستطع الزواج منها فاصبحت مصدر الهام و حافز له ، و عندما مرت الحياة وجمع الكثير من المال وشاهدها نسى جميع الاموال وقابلها بقلبه.

و المسلسل يطرح فكرة جديدة و هي ان دور الايتام كل ١٥ يوم بتأتي بالاولاد ليزوروا دار المسنين والالتقاء بالاباء والامهات ، ويجلسزا معهم وساهمت تلك الفكرة ، في وجود علاقة بين الاطفال و المسنين ، ووجه الفنان احمد فؤاد سليم مناشدة وطالب وزارة التضامن الاجتماعى بتبنى الفكرة التي قدمها المسلسل



و أضاف سليم خلال لقاء اسرة " حكاية رق الحبيب من مسلسل ورا كل باب " مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، الحمد لله انا مواظب على قرأءة القرأن الكريم يوميا و هذا افادني كثيراً في الفهم ، لانه في القران دائما الله يكلمك و انت تتدبر المعانى ، و هذا ما جعلنى اركز في معانى الفن الذي أقدمه .

حكاية رق الحبيب يشارك فى بطولتها عدد من الفنانين على رأسهم سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم وإيمى طلعت زكريا ، ومن إخراج إسماعيل فاروق ومن تأليف أحمد عبدالفتاح.