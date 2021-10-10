الزناتي وقابيل يفوزان بالمركز الثالث لفئة الـ T1 برالي الساحل الشرقي

حدثت العديد من المفاجآت خلال فعاليات رالي الساحل الشرقي Oriental Coast Rally بمدينة مرسي علم التي انتهت أمس، وكان أبرز المفاجآت، عودة المتسابق المصري‏ العالمي كريم الزناتي بطل الراليات الصحراوية ‏المخضرم بعد غياب أربع سنوات.

ويعتبر الزناتي من أقدم متسابقي الرالي المصريين وله سجل وتاريخ حافل بالاشتراكات في الراليات الصحراوية الكبري والعالمية.

واشترك كريم الزناتي باسم فريق رحالة رالي تيم، وهو من أفضل فرق الرالي المصرية ، وتعاونه مع فريق الفا رالي تيم، واشترك المتسابق العالمي كريم الزناتي من فريق رحاله رالي تيم، والملاح عمرو قابيل من فريق الفا في خطوة غير مسبوقة من التعاون بين الفرق، التي تمثل قمه الروح الرياضية.

وبالفعل حقق الفريق الفوز بالمركز الثالث في فئة السيارات المعدلة T1 بسيارة Rage لتكون عودة جديدة لبطل الراليات كريم الزناتي بعد غياب، إضافة إلى ظهور وجه جديد في الملاحه متمثل في الملاح الشاب عمرو قابيل من فريق ألفا الذي اثبت كفاءة عالية في ثاني اشتراك له بالرالي.

يذكر أن العالمي كريم الزناتي اشتراك بأكثر من 8 نسخ لرالي الفراعنة وثلاث مرات برالي روسيا الصين وأربع مرات برالي البرازيل، إضافة إلى رالي المغرب وأيضا رالي دكار الأشهر على الإطلاق.

جدير بالذكر أن رالي الساحل الشرقي هذا العام هو النسخة الثالثة من الرالي، بتنظيم شركة بوصلة بقياده أحمد السرجاني ايلان بسنازون، بعد فعاليات نسخ عامي 2018 و 2019، وتأجيل فعالية العام الماضي لهذا العام بسبب جائحة كورونا العالمية.