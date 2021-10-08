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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

"رالي الساحل الشرقي" بمرسى علم يبدأ فعالياته بتحديات سيارات الدفع الرباعي

رالي الساحل الشرقي
رالي الساحل الشرقي بمرسي علم يبدأ فعالياته

تنطلق اليوم فاعليات ثاني أيام رالي الساحل الشرقي Oriental Coast Rally للسيارات بمدينة مرسي علم بمحافظة البحر الأحمر .

و تضم فاعليات اليوم الثاني من رالي الساحل الشرقي للسيارات، سباقين للسيارات إحداهما خاص بسيارات 4x4 الدفع الرباعي، والآخر رالي السيارات SS1، وعلي المتسابقين في كلا السباقين تجاوز التحديات والعقبات المتواجدة داخل المضمار، حتي يصلون إلى خط النهاية للسباق.

يشارك المتسابقون بسيارات الرالي المجهزة خصيصاً للسباقات وسيارات الدفع الرباعي 4x4 ، بالإضافة إلى مشاركة مركبات قياسية بدون تعديلات تؤهلها لخوض الرالي ولكن تأتي بنظام الدفع الرباعي في سباق باسم Stock 4x4 Cars.

كما يتوفر في الرالي فئة لتحدي الصغار أو غير المحترفين باسم “Junior 4x4 Challenge” ، وهي مخصصة للصغار حتى سن 15 سنة.

وأكد أحد مسؤولي "بوصلة" منظمة الرالي ، أنه قد انتهت فاعليات اليوم الأول من رالي الساحل الشرقي Oriental Coast Rally للسيارات بوصول جميع متسابقي الرالي المشاركين ، والانتهاء من الإجراءات التنظيمية .

جدير بالذكر أن هذه الفاعلية تعد هي النسخة الثالثة من رالي الساحل الشرقي Oriental Coast Rally للسيارات بعد فاعليات نسخ عامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ ، و تاجيل فاعلية العام الماضي لهذا العام بسبب جائحة كورونا العالمية .

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