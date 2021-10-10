وليد سليمان: وعدنا نفسنا وجمهور الأهلي إننا مش هنخسر بطولة تاني.. فيديو

قال وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، إن جمهور النادي الأهلي ليس متعودا على الخسارة، معقبا: "الأهلي مش متعود على الخسارة علشان كدا زعلانين من خسارة الكأس".

وأضاف "سليمان"، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "اتفقنا داخل غرف الملابس بعد خسارة الكأس إننا لازم نصالح جمهور النادي الأهلي".



وأشار: "وعدنا نفسنا وجمهور الأهلي إننا مش هنخسر بطولة تاني"، مستطردا: "كنا الأقرب بالفوز من بطولة الدوري من نادي الزمالك".

وأوضح وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي،: "تقبلنا الخصم المالي من النادي الأهلي وحاسين إننا زعلنا جمهورنا".

