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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وفد وزارة التخطيط يتفقد مشروعات جامعتي دمنهور المصرية اليابانية ومدينة الأبحاث

وفد وزارة التخطيط
وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة جامعتي دمنهور، المصرية اليابانية، ومدينة الأبحاث العلمية لمتابعة العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بتلك الجامعات.


وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة وإيمانها بأهمية متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها وتلك التي تم الانتهاء منها بالفعل، خاصة المشروعات التي تخاطب احتياجات المواطنين كمثل تلك التي تتعلق بالصحة أو التعليم.

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وخلال الزيارة التقي وفد الوزارة بالدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، حيث تطرق اللقاء لمناقشة احتياحات الجامعة المستقبلية في حدود الموارد المتاحة لها، كما تضمنت الزيارة لقاء الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.


مشروعات جامعة دمنهور تضمنت إنشاء مبنى المعامل المركزية بتكلفة 105 مليون جنيه، وتم الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة التعليمية هذا العام، إلى جانب إنشاء كلية الطب والمستشفى التعليمي بتكلفة 1257 مليون جنيه، حيث يتكون المشروع من ثلاثة مباني تتضمن كلية الطب، المستشفى التعليمي، ملحق المستشفى التعليمي، فضلًا عن  إنشاء مبنى كلية طب الأسنان بتكلفة كلية 88 مليون جنيه، وكذا إنشاء مبنى كلية الهندسة بتكلفة كلية 118 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من المشروع وجاهز للدخول في الخدمة التعليمية هذا العام.


كما تضمنت مشروعات الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إنشاء المقر الدائم للجامعة (المرحلة الأولى) ببرج العرب الجديدة بمحافظة الاسكندرية بتكلفة 6.5 مليار جنيه، فضلًا عن إنشاء مبانى المرحلة الثالثة للجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب بتكلفة 10 مليار جنيه.


وشملت مشروعات مدينة الأبحاث العلمية  للعلوم والتكنولوجيا مشروع استكمال مبنى وادى العلوم والتكنولوجيا بمدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب بتكلفة 102 مليون جنيه.


ترأس وفد الوزارة؛ إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بالوزارة، وبمشاركة بدر عثمان مدير عام الإدارة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بالقطاع.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجامعة المصرية اليابانية مدينة الأبحاث د هالة السعيد وزيرة التخطيط جامعة دمنهور

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