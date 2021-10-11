السعودية.. زيادة عدد الأفراد على الطاولة الواحدة في المطاعم والمقاهي

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، اليوم الاثنين، السماح بزيادة عدد الأفراد على الطاولة الواحدة في المطاعم والمقاهي إلى 10 أشخاص.

كما شددت الوزارة السعودية على ضرورة التأكد من مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية حسب ما حددته هيئة الصحة العامة.

#إنفوجرافيك | استمرارًا للإجراءات الاحترازية.. السماح بزيادة عدد الأفراد على الطاولة الواحدة في المطاعم والمقاهي إلى عشرة أشخاص.#وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية_والإسكان pic.twitter.com/7Sretpfdqn — وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomra) October 11, 2021

أكدت الوزارة أنه سيُسمح بالدخول لمن يظهر له في تطبيق "توكلنا" أنه حاصل على جرعتين فقط.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت بدء تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المضادة لكورونا المعتمدة من وزارة الصحة، لدخول المنشآت الحكومية والخاصة، والمشاركة في الفعاليات.

وقالت الداخلية السعودية إن اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة عند دخول الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية أو الترفيهية أو الرياضية أو السياحية أو المناسبات العلمية أو الاجتماعية، والمنشآت الحكومية والخاصة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام، يدخل حيز التنفيذ عن الساعة السادسة من صباح يوم الأحد.

أوضحت أنه يستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح، وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".