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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسعار البنزين فى السعودية خلال شهر أكتوبر

صدى البلد

أعلنت أرامكو السعودية أسعار البنزين لشهر أكتوبر، حيث جاءت كما يلي:

بنزين 91: 

وبحسب موقع أرامكو، سجل بنزين 91 مبلغ 2.1 ريال

بنزين 95: 

وبالنسبة إلى بنزين 95 فسجل مبلغ 2.33 ريال، فيما سجل الديزل 0.52 والكيروسين 0.70.

تثبيت أسعار البنزين: 

وأعلنت اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه صدور التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م؛ بنزين (أوكتان 91/ 2.18 ريال)، وبنزين (أوكتان 95/ 2.33 ريال)؛ هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتبارًا من 10 يوليو 2021م، حيث تضمن التوجيه الكريم أن تتحمل الدولة ما قد يزيد عن أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار.

ووفقًا للتوجيه فإن أسعار البنزين لشهر يوليو 2021م التي شهدت زيادة بلغت بنزين (أوكتان 91/ 2.28 ريال)، وبنزين (أوكتان 95/ 2.44 ريال) سيطبق عليها السقف المعتمد، علمًا بأن المراجعة الدورية للأسعار مستمرة بما لا يتجاوز السقف المذكور أعلاه.

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