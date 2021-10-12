اقتصاد السعودية| تكريم الإسلامية لتأمين الاستثمار بجائزة ائتمان الصادرات

كرمت جوائز التمويل الإسلامي العالمية ، اليوم ، المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وائتمان الصادرات - الذراع التأميني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية - بجائزة ائتمان الصادرات والتأمين ضد المخاطر السياسية لعام 2021 في عامها الحادي عشر.



وأفاد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، أسامة القيسي، في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية “ واس”،أن الجائزة تمثل تعزيزاً لدور قطاع الائتمان المتوافق مع الشريعة الإسلامية والتأمين ضد المخاطر السياسية في مساعدة البلدان الأعضاء على التعافي خلال جائحة كوفيد -19 الحالية، وإعتراف بجهود إدارة المؤسسة وموظفيها في دعم جهود البلدان الأعضاء في إعادة البناء في حقبة ما بعد الأزمة من خلال ضمان توافر الأدوية الأساسية والمعدات الطبية والإمدادات الغذائية.



وساهمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بمبلغ 643 مليون دولار أمريكي كتغطية تأمينية ضمن برنامج التأهب والاستجابة الاستراتيجي الخاص بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والذي يهدف للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كوفيد - 19 ، وتبلغ قيمته 2.3 مليار دولار أمريكي ، وجاءت استجابة المؤسسة للجائحة مسترشدة ببرنامج " 3 Rs" والمعروف باسم " الاستجابة والاستعادة والبدء من جديد"، وبما يتماشى مع مبادرات البنك الإسلامي للتنمية.



كما أطلقت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بالإشتراك مع البنك الإسلامي للتنمية برنامج تسهيلات ضمان كوفيد-19 والذي تبلغ قيمته 2 مليار دولار أمريكي ويهدف بشكل خاص إلى دعم القطاع الخاص، ولا سيما القطاعات التي تأثرت بجائحة كورونا في البلدان الأعضاء، إلى جانب جذب الاستثمارات عبر الحدود.



من جانبها أوضحت لجنة جوائز التمويل الإسلامي العالمية ، أن جائزة ائتمان الصادرات والتأمين ضد المخاطر السياسية العالمية تُمنح لمؤسسة رائدة في مجال ائتمان الصادرات والتأمين ضد المخاطر السياسية، تقوم بتقديم خدمات وحلول مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فيما تلبي احتياجات العملاء وشركاء الأعمال في جميع أنحاء العالم مع القيام بتعزيز ائتمان الصادرات والاستثمارات والحلول المبتكرة لتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

