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رئيس التحرير
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أخبار البلد

مهنأة قاضية بفوزها بجائزة ماكلين.. مكرم: المرأة المصرية تضرب أروع الأمثلة في النجاح والتفوق

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

هنأت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، القاضية "شيري ميخائيل ميداي"، أول قاضية مصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، لفوزها بجائزة كلارنس جوزيف ماكلين CJ McLin لعام 2021 من تحالف أوهايو للعدالة للتصحيحات المجتمعية the Ohio" Justice Alliance for Community  
Corrections (OJACC)".

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن المرأة المصرية تضرب دائما أروع الأمثلة في النجاح والتفوق في الكثير من دول العالم، وفي أكثر المجالات أهمية من الطب والهندسة والتكنولوجيا والقانون وغيرهم بما يؤكد استحقاقها النجاح، مشيدة بجهودهن لرفعة اسم مصر في مختلف المحافل.

 

وأكدت وزيرة الهجرة، أن القاضية شيري ميداي نموذج مشرف لمصر، كونها تستطيع أن تحقق تلك النجاحات وتحصد الجوائز والتقدير الكبير، مثمنة إصرارها وإنجازاتها الكبيرة.

 

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جاء اختيار القاضية شيري ميخائيل ميداي، والتي تعمل قاضية المحاكم الابتدائية المدنية العامة في مقاطعة كوياهوغا، للفوز بالجائزة في مؤتمرOJACC السنوي في كولومبوس في ولاية أوهايو، نهاية سبتمبر، من قبل ماريا نيميك، كبير مسؤولي المراقبة في مقاطعة كوياهوغا.

 

ويتم تقديم جائزة CJ McLin سنويًا إلى مسئول منتخب في ولاية أوهايو عمل على تحسين برنامج التصحيحات المجتمعية،  وتم تسمية الجائزة على اسم ممثل الدولة الراحل C.J. McLin, Jr تقديرا لإنجازاته في مجال التصحيحات المجتمعية، والتي يعنى بها إدماج الأشخاص المدانين في جرائم جنائية تنطوي على أشد أشكال إساءة معاملة الشريك والعنف الأسري بما في ذلك حالات الخنق و/أو استخدام الأسلحة النارية، وذلك عن طريق جمع التبرعات والتعديلات التشريعية.

من ناحيتها، قالت القاضية شيري ميداي: "إن الحصول على هذه الجائزة من جانب تحالف العدالة للتصحيحات المجتمعية بولاية أوهايو يعد شرفا كبيرا، وهذه الجائزة لا تعتبر جائزة فردية ولكنها نتاج جهد عظيم لجميع الأشخاص الذين عملوا بجد وإخلاص لإنشاء قائمة بالدعاوى الخاصة بحماية المواطنين وبإنقاذ الحياة".

 

وأضافت: "نعتقد أن القائمة بالدعاوى المخصصة للعنف المنزلي عالية الخطورة ستضمن  توفير الموارد لكل من المتهم والضحية؛ لتقليل العودة إلى الإجرام وجعل مجتمعاتنا أكثر أمانًا"، كما وجهت الشكر إلى السيدة ليندا لاجونزاد Linda Lagunzad ، المدير المساعد لمجلس تخطيط التصحيحات،  والتي رشحتها للجائزة، وكذلك السيد "بريندان شيهان"، رئيس القضاء الإداري والذي أكد فخره  بجهودها والعمل الشجاع لفريقها.

 

وقامت القاضية شيري ميداي بتطوير ورفع كفاءة المحكمة الخاصة بقضايا العنف الأسري عالية الخطورة High-Risk Domestic HRDVC" Violence Docket Court" والتي ترأسها حاليا، حيث بدأت بقبول القضايا الخاصة في هذا الشأن في سبتمبر من عام   2020.

 

وفي عام 2019، تلقت المحكمة منحة قدرها مليون دولار من  مكتب مساعدة العدالة في وزارة العدل الأمريكية لدعم وتعزيز "برنامج المنح لبناء القدرات لإنشاء مجتمعات أكثر أمانًا".

السفيرة نبيلة مكرم المصريين بالخارج قاضية مصرية أوهايو المرأة المصرية

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