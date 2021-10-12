شبيهة ل Clubhouse.. فيسبوك تطلق خدمة جديدة للغرف الصوتية المباشرة.. تفاصيل

أطلقت شركة فيسبوك Facebook خدمة جديدة للغرف الصوتية المباشرة مثل تلك الموجودة في تطبيق الدردشة الصوتية Clubhouse ، حيث تعتمد الخدمة على تمكين المستخدمين من مناقشة الموضوعات الخاصة بهم عبر الحوارات الصوتية.



وبحسب موقع TechCrunch فإن الخدمة الصوتية لفيسبوك هي عبارة عن 3 ميزات مختلفة : البوكاست، الغرف الصوتية المباشرة، وما يعرف ب Soundbites أو المقاطع الصوتية القصيرة.

وتتوفر الخدمة الصوتية الجديدة لفيسبوك حاليا للمستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية فوق سن 18 عاما، لمستخدمي هواتف لآيفون والأندرويد، كما بدأت فيسبوك في إطلاقها لعدد آخر من الدول مثل فرنسا.



وتقول شركة فيسبوك إنها تعمل على توسيع نطاق تجاربها الصوتية ، مثل أدوات من شأنها أن تساعد في تحديد المحتوى الذي ينتهك معايير المجتمع والتصرف بناءً عليه.



وتتضمن هذه الأدوات اللتعرف تلقائيًا على المحتوى الضار على فيسبوك، بالإضافة إلى ذلك تكييف كلاً من تقنيات وعمليات فيسبوك لاكتشاف المحتوى الصوتي المخالف وتعديله .

وكانت تعهدت شركة فيسبوك بإطلاق عدد من الميزات الجديدة التي تساعد بشكل جذري في أمان المراهقين والأطفال على منصاتها المختلفة، وذلك بعد اتهامات من مسئولة سابقة في الشركة بأن منصة إنستجرام تساهم بشكل كبير في انتحار المراهقين.

