عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيسبوك تحظر مطور أداة Unfollow Everything للأبد من جميع منصاتها

فيسبوك تحظر مطور
فيسبوك تحظر مطور أداةUnfollow Everything للأبد

حظرت شركة فيسبوك Facebook المطور  Louis Barclay لويس باركلى بشكل نهائي من جميع منصاتها، وذلك بعد قيامه بإنشاء أداة تسمى "Unfollow Everything " عدم متابعة أى شئ، تسمح لمستخدمى فيسبوك عدم متابعة أى شئ في وقت واحد . 


وبحسب موقع The Verge فإن لويس باركلى استطاع من خلال أداته تمكين مستخدمي فيسبوك بحذف موجز الأخبار بشكل كامل بضغطه واحدة على صفحاتهم، وهو الأمر الذى لا تسمح به فيسبوك.

بعد تعطل فيسبوك للمرة الثانية.. تعرف على أفضل بدائل لخدمات التواصل الإجتماعي

نأسف لأي إزعاج..أول تعليق من فيسبوك على تعطل خدماتها

وفقا ل The Verge الذى أخبر أول مرة عن حظر فيسبوك لباركلى فإن الأداة الجديدة التي أنشأها تتحكم في كل ما تتباعه على فيسبوك وتقوم بإلغاؤه مرة واحدة من خلال الخوارزميات التي تقوم بمسح الموجز على الفور . 


وأرسلت فيسبوك لباركلى رسالة تحظره فيها بسبب انتهاكه لشروط خدمة الموقع ثم قامت الشركة بعد ذلك بحظره نهائيا من على فيسبوك وانستجرام أيضا. 


كما طلبت فيسبوك من باركلى عدم إنشا أى أدوات أو برامج تتفاعل مع فيسبوك أو التطبيقات الأخرى المملوكة لفيسبوك مثل إنستجرام وواتسآب. 

شركة فيسبوك

وكانت انخفضت أسهم شركة فيسبوك انخفاضا كبيرا عقب دقائق من انقطاع خدماتها في مصر والعالم، ، الأسبوع الماضي حيث توقف تطبيقها الرئيسي فيسبوك وتطبيق ماسنجر وواتسآب وانستجرام المملوكين للشركة في جميع أنحاء العالم. 


وأظهر مؤشر ناسداك  NASDAQ انخفاضا تاريخيا في أسهم فيسبوك التي انخفضت في دقائق معدودة إلى 5.50 % أمريكي ليصبح سعر السهم 323.71 دولار أمريكي، لتتخطي قيمة الخسارة حاجز الـ 7 مليار دولار أمريكي.

فيسبوك أداة Unfollow Everything عدم متابعة الكل المطور لويس باركلى حظر فيسبوك

ترشيحاتنا

نهائي البطولة العربية.. الكويت الكويتي يتقدم على الأهلي 36-33 في الشوط الأول

بعد توقف فترة الوباء .. مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات السياحة البريطانية .. صور

مصرع طالبتي البحيرة وبكاء طفل المنصورة |مشاهد صادمة في أول يوم دراسة

داخل وخارج مصر.. جهود دار الإفتاء لتدريب الأئمة وتفنيد الشبهات

قبل المواجهة الإفريقية.. نجم الأهلي يغادر مران الفريق بسبب الإصابة

نشوى مصطفى للأزواج: استحملوا وطبطبوا على بعض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أضحك الرئيس بكلمتين.. ماذا حدث بين السيسي ورجل الطفاية دي ؟ (فيديو)

وزيرة الصناعة: حضور الرئيس السيسي افتتاح معرض تراثنا رسالة للجميع

تشييع جثمان طالبتين من ضحايا حادث سير في البحيرة.. صور

وزير التعليم ينفي تخفيض مدة الحصص لـ 35 دقيقة وانتهاء اليوم الدراسي 11 صباحا

الغرف التجارية: الأسواق مستقرة.. ولا تأثير لتحريك سعر البنزين على السلع

وصول طبيب وزوجته لاتهامهما بهتك عرض 6 فتيات لمحكمة شمال القاهرة

توجيه عاجل من الأرصاد السعودية لمواجهة الشاهقة المائية

وثيقة.. "آبي أحمد" يجند عضوا بالنواب الأمريكي وجماعة ضغط لتبييض وجهه بواشنطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضحك الرئيس بكلمتين.. ماذا حدث بين السيسي ورجل الطفاية دي ؟ (فيديو)

إديني الواجب عايز أروح.. تفاصيل كوميدية لواقعة طفل ابتدائي ومحافظ الدقهلية

نشرة المنوعات.. سيارة تسلا ترى العفاريت .. سائق توكتوك يدخل موسوعة جينيس .. أسد في حمام عمومي .. ورجل يحمم ثعبان كوبرا

بتشوف العفاريت.. سيارة تسلا تحذر صاحبها من وجود شبح أمامه في المقابر|شاهد

فيديو

"اديني الواجب..عايز أروح"| طفل جديد يلفت الأنظار على غرار "أنام ربع ساعة"

مصر دايما مع ولادها.. تفاصيل عودة مصري من قطر لاستكمال علاجه

النيابة تحقق.. العثور على لقاح كورونا في القمامة بالمنيا

في أول يوم دراسة .. نصائح السلامة من وزير التعليم للأهالي

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ