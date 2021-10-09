فيسبوك تحظر مطور أداة Unfollow Everything للأبد من جميع منصاتها

حظرت شركة فيسبوك Facebook المطور Louis Barclay لويس باركلى بشكل نهائي من جميع منصاتها، وذلك بعد قيامه بإنشاء أداة تسمى "Unfollow Everything " عدم متابعة أى شئ، تسمح لمستخدمى فيسبوك عدم متابعة أى شئ في وقت واحد .



وبحسب موقع The Verge فإن لويس باركلى استطاع من خلال أداته تمكين مستخدمي فيسبوك بحذف موجز الأخبار بشكل كامل بضغطه واحدة على صفحاتهم، وهو الأمر الذى لا تسمح به فيسبوك.

وفقا ل The Verge الذى أخبر أول مرة عن حظر فيسبوك لباركلى فإن الأداة الجديدة التي أنشأها تتحكم في كل ما تتباعه على فيسبوك وتقوم بإلغاؤه مرة واحدة من خلال الخوارزميات التي تقوم بمسح الموجز على الفور .



وأرسلت فيسبوك لباركلى رسالة تحظره فيها بسبب انتهاكه لشروط خدمة الموقع ثم قامت الشركة بعد ذلك بحظره نهائيا من على فيسبوك وانستجرام أيضا.



كما طلبت فيسبوك من باركلى عدم إنشا أى أدوات أو برامج تتفاعل مع فيسبوك أو التطبيقات الأخرى المملوكة لفيسبوك مثل إنستجرام وواتسآب.

شركة فيسبوك

وكانت انخفضت أسهم شركة فيسبوك انخفاضا كبيرا عقب دقائق من انقطاع خدماتها في مصر والعالم، ، الأسبوع الماضي حيث توقف تطبيقها الرئيسي فيسبوك وتطبيق ماسنجر وواتسآب وانستجرام المملوكين للشركة في جميع أنحاء العالم.



وأظهر مؤشر ناسداك NASDAQ انخفاضا تاريخيا في أسهم فيسبوك التي انخفضت في دقائق معدودة إلى 5.50 % أمريكي ليصبح سعر السهم 323.71 دولار أمريكي، لتتخطي قيمة الخسارة حاجز الـ 7 مليار دولار أمريكي.