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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب نمر.. حفلة "كشف جنس المولود" تثير الجدل في الإمارات

صدى البلد

باتت حفلات الكشف عن جنس المولود، تقليدًا جديدًا يتبعه الأزواج ويتفننون في التخطيط لتلك الحفلات بحيث تتمتع أكثر بالتشويق، ولكن بالغ زوجين بالإثارة والتشويق حتى أثار الجدل بعد أن استخدما نمرًا بريًا للمساعدة في الكشف عن جنسهما الباهظ في دبي.

 

ويظهر مقطع الفيديو الذي شاهده الآلاف على الإنترنت، الحيوان الشرس وهو يضع بصره على بالون دائري على شاطئ بجوار فندق شهير بـ العاصمة الإماراتية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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وفي اللقطات ، يقفز النمر و"يفرقع" أحد البالونات بمخالبه ليكشف عن جنس الطفل، ويمكن بعد ذلك رؤية مسحوق وردي يطير في الهواء ليكشف عن أن الوالدين المنتظرين سينجبان طفلة.

 

لكن الفيديو المثير أثار جدلا على الإنترنت، وأخذ بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يتساءلون عما إذا كان الفعل-وهو “استغلال حيوان بري في مثل هذه الاحتفالات”- غير قانوني.

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وعلق البعض على وجود النمر الشرس :"هذا ليس شيئًا يدعو للفخر. هذه الحيوانات ليست حيوانات أليفة".

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