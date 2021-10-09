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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في الفضاء وتحت الماء.. أغرب حفلات الزفاف وطقوسها

صدى البلد

لا يقبل بعض العرسان، أن يمر حفل الزفاف مرور الكرام، دون أن يبدعن فيه ويختلقن أمور غريبة لتظل عالقة في أذهان الحضور، وقد تصل أصدائه إلى وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، لذلك هناك العشرات من حفلات الزفاف الغريبة.

 

زفاف بالملايين

 

3 ملايين جنيه استرليني أخرجهما العروسين من حساباتهم البنكية، من أجل أن يكون حفل زفافهم شديد الرفاهية وأن تكون راحة الحضور في مقدمة أولوياتهم.

 

فخصصوا طائرات لنقل المعازيم إلى مكان إقامة حفل الزفاف في زامبيا بالقرب من شلالات فيكتوريا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

وشمل برنامج حفل زفاف رائدي الأعمال الروس، ركوب الضيوف الرمث في المياه، ورحل سفاري، وحفلة ضخمة مع عشاء على أطباق أفريقية شهية، و كافيار أسود من روسيا.

 

كما نقلت العروس ماريا كل الطعام والشيفات ونجوم البوب من روسيا إلى إفريقيا في أسطول من الطائرات الخاصة على مدار خمسة أيام، واهتمت بجلب سقاة النبيذ من فرنسا ، وكذلك الأطباق والديكور.

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زفاف بـ سندوتش 


من الرفاهية الشديدة إلى الاقتصاد الشديد، فقد قرر زوجين أن يكون حفل زفافهم داخل مطعمهم المفضل، ففي صورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر عروسين بملابس عادية داخل مطعم وجبات سريعة ويقفون لعقد قرانهم.

 

وكان قرر إقامة حفل الزفاف في هذا المطعم برغبة من العريس لأن عروسته تحبه بشدة.

 

 

حفل زفاف في الفضاء
 


اتخذ عروسين قرارهما بأن يأخذون المعازيم ويتجهون إلى الفضاء لإقامة حفل زفافهم، وبالفعل نفذوا قرارهم وأقاماو حفل الزفاف في طائرة من طراز بوينج 727 التي تم إعدادها لرحلات إنعدام الجاذبية.

 

وكان ذلك فوق خليج المكسيك، وكلفت تلك الفكرة المجنونة أصحابها 18 ألف دولار أمريكي.


زفاف تحت الماء
 
من الفضاء إلى قاع البحر حيث أقام عروسين حفل زفافهم بكل المراسم تحت الماء في إيطاليا وتحديدًا في شاطئ ماركون بـ جزيرة ألبا.

 

وكان الزي الرسمي لحفل الزفاف بذلة الغطس وأنابيب الأكسجين المعلقة على الظهر، وعراقيل السباحة لم تؤثر على عدد الحضور حيث حضر الحفل 250 شخص.

حفل زفاف في أحضان الجليد

 

احتضن جليد ولاية ألاسكا حفل زفاف عروسين، حيث تحملوا الطقس شديد البرودة، حيث  فقد تقل درجة الحرارة من 10 لـ 15 درجة مئوية عن سطح الماء.

العرسان حفل الزفاف الحضور السوشيال ميديا

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