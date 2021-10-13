إشارة راديو غامضة تصل للأرض من الفضاء.. والعلماء في حيرة

احتار العلماء؛ بعد اكتشاف إشارة راديو غامضة، تنطلق باتجاه الأرض، من مصدر غير معروف في مركز مجرة ​​درب التبانة.

وجرى الاكتشاف غير المتوقع، بواسطة باحثين في جامعة سيدني، باستخدام تلسكوب لاسلكي قوي في غرب أستراليا.



ورغم أن علماء الفلك يكتشفون في كثير من الأحيان ظواهر غير عادية قادمة من قلب المجرة؛ إلا أن باحثي سيدني فشلوا حتى الآن في تفسير اكتشافهم الأخير.

ولا يبدو أن موجات الراديو التي يلتقطها التلسكوب الأسترالي تناسب أي مصدر معروف لإشارات الراديو في الفضاء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية؛ وهو ما جعل الباحثون مصممون على اكتشاف ما يحدث بالضبط في مركز المجرة الذي يبعد حوالي 26000 سنة ضوئية عن الأرض.

ووفقًا للطالب الدولي "زيتينج وانج" الذي اكتشف تلك الموجات؛ قد تشير الإشارة إلى وجود فئة جديدة من الأجسام النجمية.

وأضاف الطالب: "أغرب خاصية لهذه الإشارة الجديدة أنها ذات استقطاب عالٍ جدًا، هذا يعني أن ضوئها يتأرجح في اتجاه واحد فقط، لكن هذا الاتجاه يدور مع مرور الوقت".

“وانج” طالب دكتوراه في كلية الفيزياء بالجامعة، والمؤلف الرئيسي لدراسة جديدة تصف هذه الظاهرة، وأضاف: "يتباين سطوع الكائن أيضًا بشكل كبير، بمعامل 100، ويتم تشغيل الإشارة وإيقافها على ما يبدو بشكل عشوائي، لم نر شيئًا مثله من قبل".



ونُشر اكتشافه هذا الأسبوع في مجلة Astrophysical Journal الخاضعة لاستعراض الأقران، فقد تبعث النجوم بمختلف أنواعها ضوءًا يمتد على اتساع نطاق الطيف الكهرومغناطيسي.