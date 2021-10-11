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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بـ رأسين و6 أرجل.. ميلاد سلحفاة غريبة الأطوار

صدى البلد

ولدت سلحفاة غريبة الأطوار في إحدى الولايات الأمريكية، فهي تمتلك رأسين وستة أرجل رائعة وتعمل بشكل جيد بعد حوالي أسبوعين من ولادتها.

ويعتبر "تيرابين الألماس" هو حيوان نادر بدرجة كافية كما هو لكن الشذوذ الوراثي في ​​هذه الولادة بالذات جعل المخلوق أكثر إثارة للاهتمام، فبشكل مذهل تعمل رؤوس السلحفاة بشكل منفصل لتخرج إلى السطح للتنفس.

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يقول الموظفون الذين يعتنون بالسلحفاة في مركز بيردسي كيب للحياة البرية في ولاية ماساتشوستس ، إنها تتغذى جيدًا وتستمتع بنظام غذائي من ديدان الدم وكريات الطعام، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

يقول الخبراء في مركز "نيو إنجلاند" للحياة البرية إنه 'يشبه التوائم الملتصقة في البشر، ويوضح "إنهم يتشاركون في أجزاء من أجسادهم ، ولكن لديهم أيضًا بعض الأجزاء المستقلة، في هذه الحالة ، لديهم رأسان وستة أرجل".

وأكمل :"عند الدخول ، كان كلا الجانبين في حالة تأهب ونشاط للغاية وكان فريقنا البيطري حريصًا على معرفة المزيد عنهما"، وتأتي الزواحف غير الطبيعية من نوع مهددة في ولاية ماساتشوستس.

ونتجت تلك السلحفاة من مخطط السبق، مما يعني أن الباحثين نقلوا البويضة بعيدًا عن موقع خطير بهدف فقسها وإطلاقها في أواخر الربيع.

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على الرغم من أن وجود رأسين يمكن أن يكون خطيرًا وأن معظم الحيوانات التي تعاني منه غالبًا ما تموت مبكرًا ، إلا أن القائمين برعاية السلاحف متفائلون.

تابع مركز الحياة البرية في نيو إنجلاند: "لقد ظلوا في رعايتهم لما يزيد قليلاً عن أسبوعين وما زالوا يتمتعون بالحيوية والنشاط"، وتابع المركز: "إنهم يأكلون ويسبحون ويزيدون وزنهم كل يوم".

 

الولايات الامريكية سلحفاة رأسين ستة

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