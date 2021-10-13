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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مواصفات وسعر هاتف أيقونة جوجل Google Pixel 6 Pro المنتظر

هاتف جوجل Google
هاتف جوجل Google Pixel 6 Pro

مع اقتراب موعد إطلاق هاتف جوجل Google Pixel 6 Pro، ظهرت العديد من التسريبات التي تكشف معلومات حول مواصفات الجهاز المنتظر وإعدادات الكاميرا التي سيقدمها الهاتف قريبا.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، من المتوقع أن تسلك جوجل نهج أبل، وتجعل من الصعب إصلاح هاتف Pixel 6 Pro، لا سيما وحدة الكاميرا.

 

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ووفقا للتسريبات، تنص وثيقة دليل الإصلاح الفني المسربة لوحدة الكاميرا الثلاثية المقترنة بهاتف Google Pixel 6 Pro، على "معايرة الكاميرا الخلفية RL في موقع البائع لتأمين إصلاح ما بعد جودة الصورة - الفيديو".


وهذا يعني أنه قد لا يتمكن المرء من استخدام وحدة الكاميرا من Pixel 6 Pro الحالي وتثبيتها على جهاز آخر،  كما يشير أيضًا إلى أن الوحدة البديلة قد تحتاج إلى ترميزها الثابت للعمل على جهاز Pixel آخر.

 


مواصفات Google Pixel 6 Pro من جوجل


سيأتي الهاتف المنتظر مواصفات Google Pixel 6 Pro، بشاشة من نوع LTPO AMOLED، وبقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض +FHD، تبلغ دقتها 1080×2400 بكسل، من المقرر أن تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز، ومحمية بطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass Victus.


سيعمل هاتف جوجل المرتقب Google Pixel 6 Pro، بواسطة معالج الشركة من نوع Google Tensor بدقة تصنيع 5 نانومتر ثماني النواة، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 -جيجابايت.


وذكرت التسريبات أن هاتف جوجل Google Pixel 6 Pro، سيضم كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منه بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بكاميرا للتقريب البصري بدقة 8 ميجابكسل، مع زاوية واسعة بدقة 16 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.


وسيحزم هاتف جوجل Google Pixel 6 Pro، بطارية كبيرة بسعة 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، وسيعمل الهاتف الذكي بنظام التشغيل أندرويد 12.

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