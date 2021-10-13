سيدة بعد تعرضها للطعن وضياع حلم الأمومة: الابتلاء صعب

قالت جهاد، السيدة التي فقدت جنينها على يد لص، بعد حرمان 6 سنوات، “إحنا في حالنا دائما ونحب الضحك والتفاؤل وعمرى ما كان في تفكيرنا أنه يحصلنا كدة”.

وأضافت جهاد، خلال لقاء لها “لبرنامج ”تفاصيل" عبر فضائية “صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أنه “كنا محضرين كل حاجة بجميع الترتيبات وكنت أتحدث مع والدتي في تجهيزات ولادة ابني”.

وتابعت جهاد، باكية “الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا ومفيش حاجة بتصبرنا غير الكلمة دي والابتلاء كان صعب بس الحمد لله ”.

اللص كان يرتدي قناعا لإخفاء وجهه

وأشارت السيدة التي فقدت جنينها على يد لص إلى أن اللص كان يرتدي قناعا لإخفاء وجهه وقبعة، مؤكدة أنني سمعت صوته، ولو سمعته هعرفه.